تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن إثيوبيا قدمت اقتراحا ينص على ملء سد النهضة وتخزين المياه خلال فترة من 4 إلى 7 سنوات.

وأضاف عباس، خلال مؤتمر صحفى بعد اختتام اجتماع الخرطوم لوزراء الرى المصري والسوداني والإثيوبي، هناك اختلافات بين الجانب المصري والأثيوبي، مشددا على أن مواصلة الاجتماعات سوف يساعد في التوصل إلى حلول بشأن الأزمة.

وأشار الوزير السوداني وفقا للصحف المصرية إلى أن أثيوبيا اقترحت مدة زمنية من أجل ملء السد تتراوح بين 4 لـ7 سنوات، مشددا على أن سد النهضة شهد العديد من المفاوضات خلال السنوات الماضية، ولأول مرة تم التفاوض وفق أرقام وجداول ، وهناك إنجازات تمت فى المفاوضات، ويبقى وجود اختلافات يجري التوافق عليها.