مصدر رسمي سوري: «حماس» سارت في المخطط الذي أرادته إسرائيل

المصدر: دمشق- وكالات

أكد مصدر إعلامي سوري أنه لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات مع حركة حماس، مشيراً إلى أن كل ما يتم تداوله من أنباء لم ولن يغير موقف سوريا من هؤلاء الذين لفظهم الشعب السوري منذ بداية الحرب ولا يزال، على حد تعبيره.

وقال المصدر في تصريح للوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) إنه لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات مع حركة حماس، مضيفاً إن موقف سوريا من هذا الموضوع موقف مبدئي، بُني في السابق على أن حماس حركة مقاومة ضد إسرائيل، إلا أنه تبين لاحقاً – وفق المصدر - أن الدم الإخواني هو الغالب لدى هذه الحركة عندما دعمت الإرهابيين في سوريا وسارت في المخطط نفسه الذى أرادته إسرائيل.

وتابع المصدر: وعليه فإن كل ما يتم تداوله من أنباء لم ولن يغير موقف سوريا من هؤلاء الذين لفظهم الشعب السوري منذ بداية الحرب ولا يزال.

وتناقلت مصادر إعلامية أنباء عن لقاء جمع رئيس مكتب الأمن القومي في سوريا اللواء علي مملوك مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الذي التقى أيضا بشكل منفصل مع مستشار الرئيس السوري بثينة شعبان، وان اللقاءات جرت بوساطة إيرانية وحزب الله لعقد مصالحة بين الحكومة السورية وحركة حماس تمهيداً لعودتها إلى مكاتبها في دمشق.