جامعة الدول العربية تدين كافة مظاهر الكراهية والتمييز العنصري

المصدر: وام

أكدت جامعة الدول العربية أهمية تعزيز ثقافة التعايش السلمي سواء داخل المجتمع الواحد أو بين المجتمعات المختلفة باعتباره مطلبا أساسيا لضمان أمن واستقرار المجتمعات في ظل ما تواجهه تلك المجتمعات في الوقت الراهن من تحديات مثل الاٍرهاب والتطرف والتعصب والعنف وعدم المساواة والتمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللون.

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية إن بناء السلام المستدام يستند إلى التماسك المجتمعي والتضامن وقبول الاخر وإدارة الخلافات والنزاعات وفقا لمباديء التسامح والتعددية الثقافية.

وأكدت الجامعة- في بيان اصدرته اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعيش معا في سلام والذي يوافق السادس عشر من شهر مايو من كل عام-على ضرورة ترسيخ ثقافة العيش معا في سلام على الرغم من الاختلافات القائمة على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس الذي يتطلب بشكل أساسي القدرة على تقبل الاخر واحترامه وتعزيز التفاهم المتبادل.

وجددت الجامعة العربية ادانتها لكافة مظاهر الكراهية والتعصب والتمييز العنصري والقولبة النمطية السلبية والوصم والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقداتهم أو لونهم أو جنسهم .

كما أدانت الامانة العامة مجددا الأحداث الارهابية التي وقعت مؤخرا في كل من نيوزيلندا وسيرلانكا ..وأكدت مجددا دعمها لمباديء ومقاصد الامم المتحدة والخاصة بتعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية ضمن تعزيز الامن والسلم العالميين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.