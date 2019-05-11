عُمان تطلب من العراق إعادة افتتاح سفارتها في بغداد

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية مساء الجمعة أنها تسلمت رسالة من وزير خارجية سلطنة عمان يعرب فيها عن العزم لإعادة افتتاح سفارة بلاده واستئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في بغداد.

واعتبرت الخارجية العراقية في بيان "هذه الخطوة أنّها تُعبِّر عن حرص الأشقاء في عُمان على تعميق العلاقات الأخويَّة بين البلدين، والرغبة الجادّة في تبادُل التمثيل الدبلوماسيِّ بما يُحقق المصالح المُشترَكة، ويُقوِّي أطر التواصُل، والتعاون الثنائيّ".

وأوضحت "يعتقد العراق أنّ قرار السلطنة بإعادة افتتاح سفارة لها لدى بغداد يُؤشِّر إلى تطوُّر إيجابيٍّ في الحُضُور العربيِّ، ويُساهِم في تعزيز العمل المُشترَك".