فيديو.. رئيس سيشل يتعهد من أعماق المحيط بحماية "القلب الأزرق"

المصدر: البيان الالكتروني

في خطاب لافت ألقاه من داخل غواصة في أعماق المحيط الهندي، دعا رئيس جمهورية سيشل داني فور بقوة إلى حماية "القلب النابض الأزرق" لكوكب الأرض، وذلك خلال بث مباشر غير مسبوق.

ودعا الرئيس فور بحسب "يورونيوز"، إلى العمل فوراً من أجل حماية البيئة، خلال كلمته التي بثت مباشرة من أطراف إحدى جزر البلاد المهددة بالاحتباس الحراري. وتعهد "فور" بأن يكون مدافعاً قوياً عن حماية البيئة.

وأظهرت الصور التي التقطتها وكالة أسوشيتد برس الإخبارية مشاهد من المحيط الهندي، حيث أبحرت غواصتان مجهزتان بكاميرات لاكتشاف الحياة البحرية والسلاسل الجبلية تحت الماء، وتصويرها على عمق نحو ألف قدم.

والوكالة الأمريكية أسوشيتد برس هي الوحيدة التي تعمل مع علماء بريطانيين في الأعماق، لاكتشاف أسرار المحيط الهندي.

ويتوقع أن تستمر بعثة العلماء "نتكون" إلى غاية 18 من إبريل الحالي.