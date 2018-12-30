حصاد العام 2018 سياسيا

إعداد البيان الإلكتروني

أبرز وأهم الحداث السياسية خلال العام 2018

01 يناير

نذر حرب نووية

هدد زعيم كوريا الشمالية، كم جونغ أون، بإشعال حرب نووية، وقال إن «زر النووي موجود دائماً على مكتبه»، لتنطلق آنذاك تحذيرات من قبل مسؤولين بالإدارة الأميركية من نُذر حرب نووية.

02 يناير

نذر حرب نووية

شهدت إيران احتجاجات عارمة في مطلع العام، غطت عدداً من المحافظات، وأقدم المتظاهرون على حرق عددٍ من مراكز الشرطة، تعبيراً عن حالة الغضب من سياسات نظام الملالي، وذلك قبل أيام من قيام واشنطن –في 13 يناير- بإدراج 14 شخصاً وكياناً إيرانياً على لائحة العقوبات.

02 فبراير

روسيا وانتخابات الرئاسة الأميركية

اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالانحياز ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في التحقيقات حول تواطؤ روسي مع فريق ترامب الانتخابي، وذلك قبل أيام –وتحديداً في يوم 16 من الشهر نفسه- من اتهام واشنطن 13 شخصاً روسياً في ملف التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

09 فبراير

العملية الشاملة سيناء 2018

في إطار مكافحة الإرهاب، بدأت مصر حملة عسكرية شاملة للقضاء على الجماعات التكفيرية في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر، والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، من أجل إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية.

10 فبراير

النظام السوري يُسقط طائرة إسرائيلية

من بين أبرز الأحداث التي شهدتها سوريا في 2018، إسقاط قوات الدفاع الجوي السوري، لأول مرّة، طائرة إسرائيلية من طراز F16، ورداً على ذلك، ضربت القوات الجوية الإسرائيلية، عدة أهداف داخل سوريا.

09 مارس

الغفران تواجه الانتهاكات القطرية

بدأ أبناء قبيلة الغفران، حراكاً كبيراً على المستوى الدولي، في إطار العمل على وقف الانتهاكات القطرية ضدهم، من خلال دعوة المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية المختلفة، إلى وضع قضية الغفران على رأس أولوياتها، وفضح الانتهاكات التي قام بها النظام القطري ضد أبناء القبيلة.

12 مارس

رئيس مدى الحياة

شهد شهر مارس، تعديلات جوهرية في الدستور الصيني، إذ صوّت البرلمان الصيني على تغيير الدستور، وأقر التخلي عن حد الفترتين في رئاسة البلاد، ما يعزز من بقاء الرئيس الصيني الحالي شي بينج في الحكم مدى الحياة، في تغييرات أثارت جدلاً واسعاً.

14 مارس

ميركل لولاية رابعة

أعيد انتخاب المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل لولاية رابعة. وذلك قبل أن تعلن نيتها في شهر أكتوبر من العام نفسه، في عدم إعادة ترشيح نفسها لانتخابها كرئيسة للحزب الديمقراطي المسيحي.

19 مارس

بوتين يفوز بولاية رابعة

أعيد انتخاب الرئيس الروسي فلايمير بوتين لولاية جديدة، وقالت المفوضية المركزية للانتخابات، إن بوتين حصل على 76 % من أصوات الناخبين، بعد فرز معظم الأصوات.

24 مارس

تركيا تسيطر على عفرين

أعلن الجيش التركي عن فرض كامل سيطرته على عفرين السورية ومحيطها، وذلك في إطار عملية «غصن الزيتون»، التي كانت قد أطلقتها تركيا في 20 يناير 2018.

26 مارس

سحب السفراء

شهد شهر مارس 2018، عدداً من الأحداث الساخنة، كان من أبرزها، الخلاف الحادث بين موسكو والغرب، على خلفية أزمة تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال، التي أفضت إلى إقدام 20 دولة على الأقل، بينهم الولايات المتحدة و14 من الاتحاد الأوروبي، على الإعلان عن طرد دبلوماسيين روس من أراضيها، رداً على ضلوع موسكو المزعوم في هجوم بغاز الأعصاب، استهدف الجاسوس سيرجي سكريبال.

28 مارس

مليار دولار استجابة إنسانية إماراتية سعودية لليمن

في إطار جهودهما لتخفيف وطأة الوضع الإنساني في اليمن، قدمت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، نحو مليار دولار أميركي، لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018، التي تستهدف الوصول إلى أكثر من 13 مليون شخص محتاج.

30 مارس

روسيا تطرد 150 دبلوماسياً

ردّت روسيا على الإجراءات التي اتخذت ضدها من قبل 20 دولة، من بينها أميركا ودول أوروبية، وقامت بطرد 150 دبلوماسياً من 20 دولة، من بينهم 60 دبلوماسياً أميركياً.

15 أبريل

القمة العربية في الظهران

انعقدت القمة العربية الـ 29 في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في مدينة الظهران، الواقعة بالمنطقة الشرقية في السعودية. وأطلق عليها قمة القدس.

08 مايو

واشنطن تنسحب من الاتفاق النووي

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسمياً، على قرار انسحاب الولايات المتحدة الأميركي من الاتفاق النووي، في خطوة أثارت لغطاً واسعاً، بررها ترامب بقوله: «لو سمحت لهذا الاتفاق أن يستمر، سيصبح هناك تسابق تسليح نووي في الشرق الأوسط». بينما في 17 مايو، قرر الاتحاد الأوروبي المحافظة على الاتفاق النووي مع إيران، وحماية مصالح دوله. وفي الشهر ذاته، فرضت واشنطن عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، تستهدف شركات الطيران.

12 مايو

الانتخابات العراقية

شهد العراق في عام 2018، ثاني انتخابات منذ الانسحاب الأميركي في عام 2011 (الرابعة منذ الغزو الأميركي في 2003)، وذلك في 12 مايو 2018، أسفرت عن فوز تحالف يقوده مقتدى الصدر، الذي حصل على 54 مقعداً من إجمالي عدد مقاعد البرلمان، وهو 329 مقعداً.

14 مايو

افتتاح السفارة الأميركية في القدس

كأحد أبرز أحداث العام السياسية، وفي خطوة أثارت انتقادات عربية ودولية مُتعددة، افتتحت الولايات المتحدة الأميركية سفارتها رسمياً في القدس، ما مثل اعترافاً أميركياً رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل. وكان ترامب في السادس من ديسمبر 2017، قد أعلن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة. وفي 16 مايو، نقلت غواتيمالا سفارتها في إسرائيل إلى القدس، على خطى واشنطن.

12 يونيو

قمة تاريخية

شهد الشهر السادس من عام 2018، قمة تاريخية غير مسبوقة في 12 يونيو، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مثلت تلك القمة تحولاً هائلاً في العلاقة بين البلدين، بعد فترة من الحرب الكلامية والتجاذبات الواسعة. كما شهدت القمة، توقيع الرئيسين على وثيقة مشتركة. واعتبر كل من ترامب وكيم، تلك القمة، بمثابة تحول في العلاقات بين البلدين، تنتج عنه جملة من التطورات.

19 يونيو

التحالف يعلن تحرير مطار الحديدة

في 19 يونيو، تمكن تحالف دعم الشرعية اليمنية، من تحرير مطار الحديدة. في خطوة جاءت في إطار ما شهده العام من نجاحات حققتها قوات الشرعية، مدعومة بقوات التحالف، نجاحات وتقدمات نوعية على الأرض اليمن، بخاصة في الساحل الغربي، وعلى جبهات صعدة والحديدة والبيضاء، وكان لتلك التقدمات والنجاحات، الفضل في تهيئة المناخ للوصول إلى المحادثات في السويد، وما تمخض عنها من نتائج.

09 يوليو

الإمارات ترعى المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا

شهد شهر يوليو، حدثاً مُهماً في أفريقيا، تمثل في إنهاء كل من إثيوبيا وإريتريا الحرب، ووقع البلدان في التاسع من يوليو، اتفاقية سلام وصداقة، مع عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو الاتفاق الذي لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً كبيراً فيه، من خلال رعايتها لرأب الصدع بين البلدين. وهو الاتفاق الذي من المتوقع أن يشكل نقلة نوعية في القرن الأفريقي بصفة عامة، وليس فقط على مستوى مسار العلاقات بين البلدين.

14 يوليو

احتجاجات في العراق

شهد العراق خلال عام 2018، احتجاجات بسبب تردي مستوى الخدمات، بخاصة في المحافظات الجنوبية، في يوليو الماضي، ما دفع رئيس الحكومة السابق العبادي، لوضع قوات الجيش والأمن في حالة تأهب قصوى. وكذا احتجاجات البصرة في سبتمبر، على خلفية تسمم آلاف الأشخاص جراء تلوث مياه الشرب.

19 يوليو

الكنيست يقر قانون الدولة القومية

أقر الكنيست الإسرائيلي، قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل، وبموجب ذلك القانون، فإن "لليهود حق فريد بتقرير مصيرهم"، كما يجعل القانون من العبرية اللغة الأساسية للدولة، وهو ما أثار غضباً عربياً واسعاً، وبخاصة أيضاً أن القانون أكد على "وضع القدس في القانون الإسرائيلي، الذي يعرف المدينة بأنها كاملة وموحدة وعاصمة لإسرائيل".

07 أغسطس

بدء تطبيق العقوبات الأميركية المفروضة ضد إيران

شهد الشهر الثامن من عام 2018، بدء تطبيق العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وركزت العقوبات –في الحزمة الأولى- على القطاعات المالية والتجارية والصناعية، وشملت حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، بخاصة الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني، أو سندات حكومية إيرانية، وغير ذلك.

03 سبتمبر

احتجاجات في العراق

شهد العراق خلال عام 2018، احتجاجات بسبب تردي مستوى الخدمات، بخاصة في المحافظات الجنوبية، في يوليو الماضي، ما دفع رئيس الحكومة السابق العبادي، لوضع قوات الجيش والأمن في حالة تأهب قصوى. وكذا احتجاجات البصرة في سبتمبر، على خلفية تسمم آلاف الأشخاص من جراء تلوث مياه الشرب.

11 سبتمبر

أكبر مناورات عسكرية في تاريخ روسيا

قامت روسيا بأكبر مناورات عسكرية في تاريخها منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، وذلك بمشاركة 300 ألف من قواتها، وبمشاركة عسكريين صينيين ومنغوليين في سيبريا الشرقية. جاءت تلك المناورات، في وقت تزايدت فيه حدت التوترات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

24 سبتمبر

الإمارات تحتضن قمة ثلاثية مع إرتيريا وإثيوبيا

نظمت الإمارات قمة ثلاثية بين إرتيريا وإثيوبيا ودولة الإمارات، التي أكدت دعمها لكل جهد يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في أي بقعة بالعالم. ولعبت الإمارات دوراً كبيراً في المصالحة بين البلدين.

03 أكتوبر

الإمارات في الصدارة

حصلت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً، بصفتها أكبر دولة مانحة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للشعب اليمنى الشقيق لعام 2018، كمساعدات بتنفيذ مباشر.

03 نوفمبر

الحزمة الثانية من العقوبات على إيران

في نوفمبر 2018 أيضاً، بدأت الولايات المتحدة الأميركية تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات على إيران، والتي دخلت حيز التنفيذ في اليوم الثالث من الشهر، وضمت الحزمة عقوبات على أكثر من 600 شخص وشركة في إيران، إضافة إلى عقوبات أشد، تشمل صادرات النفط الإيراني.

07 نوفمبر

الانتخابات النصفية الأميركية

في نوفمبر 2018، أجريت الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي. والنتيجة انتزاع الحزب الديمقراطي أغلبية مقاعد مجلس النواب (لأول مرة منذ ثماني سنوات)، ومحافظة الجمهوريين على أغلبية مجلس الشيوخ، بما فتح الباب أمام جُملة من التساؤلات حول مستقبل سياسات الرئيس دونالد ترامب الداخلية والخارجية، ومدى تأثرها بذلك التغيير، وطبيعة الضغوط التي تواجهها.

21 نوفمبر

إطلاق مبادرة إمداد

تواصل الدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، للأشقاء في اليمن على مدار عام 2018، لم يتوقف ذلك الدعم عند الجهود السياسية والعسكرية، لكن شمل الإغاثة والدور الإنساني البارز، وقد كان آخر حلقات ذلك الدعم، ما أعلن عنه البلدان في نوفمبر بخصوص إطلاق مبادرة (إمداد)، للتصدي لأزمة الغذاء في اليمن، لسد الاحتياج الإنساني في الغذاء في اليمن، لرعاية نحو 12 مليون مواطن يمني، وذلك بقيمة 500 مليون دولار.

23 نوفمبر

تونس والمساواة في الميراث

صادق مجلس الوزراء في تونس، على مسودة قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاماً بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

24 نوفمبر

احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا

بعد الإرهاصات التي ظهرت بقوة في إضراب أبريل، الذي نفذه فرنسيون ضد سياسة ماكرون، اشتعلت الأوضاع في نوفمبر، واندلعت احتجاجات كبيرة في فرنسا ضد قرارات فرض ضرائب على الوقود في 24 نوفمبر، وهي الاحتجاجات التي فتحت باب الجدل حول مستقبل الأوضاع في أوروبا بصفة عامة، حتى إن البعض أطلق شعارات على تلك الاحتجاجات بوصفها "بداية الربيع الأوروبي"، على غرار ما يسمى بـ "الربيع العربي".

25 نوفمبر

اتفاق بريكست

بعد 18 شهراً من المفاوضات بين الطرفين، وافق قادة الاتحاد الأوروبي، في 25 نوفمبر، على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد، وصدق قادة الاتحاد على وثيقتين: اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، والبيان السياسي الذي يحدد العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الخروج، بخاصة في ما يتعلق بالتبادل التجاري والتعاون الأمني بين الجانبين.

13 ديسمبر

اتفاق استوكهولم

من أبرز الأحداث التي شهدها اليمن في عام 2018، كان اتفاق استوكهولم في 13 ديسمبر، عندما اتفق طرفا النزاع على وقف إطلاق النار في الحديدة، مع انسحاب قوات الطرفين منها، في خطوة مُهمة –بخاصة بعد فشل مفاوضات جنيف في سبتمبر الماضي- في سياق الصراع الذي تشهده اليمن منذ بدايته، وذلك في ختام المحادثات التي أجريت في السويد، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة.

19 ديسمبر

ترامب يعلن رسمياً سحب القوات الأميركية من سوريا

في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسمياً، في ساعة مبكرة، انسحاب قوات بلاده من سوريا. ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال فيها: «بعد الانتصارات التاريخية ضد داعش، حان الوقت أن يعود شبابنا العظيم إلى الوطن». وفي نفس الوقت، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة بدأت في سحب قواتها من الأراضي السورية، معلنة هزيمة داعش في البلاد. وفي اليوم التالي، توعدت تركيا أكراد سوريا بالدفن، وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن المسلحين الأكراد شرقي الفرات في سوريا «سيدفنون في خنادقهم في الوقت المناسب».