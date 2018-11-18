مشروع مسام ينزع 1,784 لغما وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر

نزعت فرق مسام الهندسية الميدانية خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر 1,784 لغما وذخيرة غير منفجرة، وفقا لما أعلنه مكتب مسام الإعلامي نقلاً عن مدير عام المشروع السيد أسامة القصيبي.

وذكر مكتب مسام الإعلامي أن مجموع ما تم نزعه منذ بداية هذا الشهر بلغ 3,276 لغما وذخيرة غير منفجرة، ليصل مجموع ما تم نزعه منذ انطلاقة المشروع في يونيو الماضي إلى 19,561.

وقال مدير عام مشروع مسام السيد أسامة القصيبي إن الفرق الميدانية التابعة للمشروع نجحت خلال الأسبوع الثاني هذا الشهر في نزع 984 لغما مضادا للدبابات.

وأضاف القصيبي أنه تم نزع 28 لغما مضادا للأفراد، و46 عبوة ناسفة. كما تمكنت الفرق الهندسية التابعة لمسام من نزع 726 ذخيرة غير منفجرة.