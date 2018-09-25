الارياني: صمت المنظمات الدولية على جرائم الحوثي لم يعد مبرراً!

المصدر: عدن - البيان

قال وزير الإعلام اليمني معمر بن مطهر الارياني ان الميليشيا الحوثية الايرانية اقتحمت مخازن برنامج الأغذية العالمي والمكاتب الإدارية، وفتشت كامل الملفات والمحتويات، وفصلت كاميرات المراقبة الخاصة بالموقع الكائن بمنطقة الحمادي بمدينة الحديدة، وأجبرت عناصر الحراسات الأمنية على فتح البوابة الشمالية للموقع بصفة دائمة لاتخاذه ثكنة حرب.

وغرد الوزير الارياني على تويتر قائلا: ‏استهداف الميليشيا الحوثية المتكرر لمقار وطواقم الهيئات الدولية العاملة في مجال الاغاثة الانسانية في الحديدة يؤكد نهج الميليشيا القائم على تجويع وافقار المواطنين واتخاذهم دروعاً بشرية وعدم اكتراثها بالمعاناة الانسانية الناتجة عن الحرب التي فجروها.

وطالب الارياني ‏الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مجال الاغاثة بالافصاح عن الممارسات الاجرامية التي تقوم بها الميليشيا الحوثية الايرانية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، واطلاق موقف حازم تجاهها، معتبراً استمرار صمت هذه المنظمات رغم تكرار الحوادث لم يعد مبرراً؟!.