إحباط محاولة هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار باتجاه ابها

أحبطت قوات التحالف العربي محاولة هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار باتجاه أبها، حيث تم رصد وتدمير طائرة بدون طيار حاولت الاقتراب من مطار أبها الدولي.

واستهدفت قوات الحالف العربي في عملية نوعية الإرهابيين المسؤولين عن إطلاق الطائرات بدون طيار من صعدة.



أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، إحباط محاولة هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار حاولت الاقتراب من مطار أبها الدولي في السعودية.

واستهدفت قوات التحالف في عملية نوعية الإرهابيين المسؤولين عن إطلاق الطائرات بدون طيار من صعدة شمالي اليمن.

وأفاد التحالف بأن مطار أبها يعمل بحركته المعتادة، مؤكدا القضاء على المسؤولين عن العمل الإرهابي.

وتعد صعدة المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن، وهي قريبة من الحدود مع السعودية.

ومع تلقيهم ضربات متتالية في معقلهم الرئيسي بصعدة أو على جبهة الساحل الغربي، يلجأ الانقلابيون إلى شن هجمات عادة ما تكون غير مؤثرة على السعودية، إما عن طريق صواريخ تتصدى لها دفاعات المملكة أو طائرات دون طيار يتم إسقاطها.

والجمعة قطعت قوات المقاومة بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، شوطا مهما في طريقها لاستعادة مدينة الحديدة الإستراتيجية على الساحل الغربي.

وحققت قوات المقاومة تقدما كبيرا على الجبهة المهمة بالنسبة للمتمردين، حيث تدخل منها معظم الإمدادات الإيرانية.