كوريا الشمالية تسمح للإعلاميين الجنوبيين بحضور تدمير موقع النووية

أعلنت سيول الأربعاء أن بيونغ يانغ منحت في اللحظة الأخيرة إعلاميين كوريين جنوبيين الضوء الأخضر لحضور تدمير الموقع الذي أجرت فيه كوريا الشمالية جميع تجاربها النووية.

وكانت بيونغ يانغ قد قالت في وقت سابق من هذا الشهر أنها أعدت لتدمير "كامل" لمنشأة بونغي-ري للتجارب النووية في المنطقة الجبلية شمال شرق البلاد.

وتلقى عدد قليل من الإعلاميين الأجانب دعوة لحضور عملية التدمير.

ومن بكين توجه عشرات الصحافيين من الصين والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا إلى مدينة وونسان الشمالية على متن طائرة مستأجرة، حيث سينتقلون من هناك إلى موقع التجارب النائي في رحلة تستغرق 20 ساعة بواسطة القطار ثم الحافلات.

لكن الصحافيين الجنوبيين لم يرافقوا بقية زملائهم على متن الطائرة لعدم تبليغ سيول أي كلمة من بيونغ يانغ بشأن السماح لهم بالحضور.

والأربعاء قال وزير التوحيد الجنوبي أن بيونغ يانغ قد منحتهم الإذن.

وأشار الوزير إلى أن "الحكومة سوف تقوم بإجراءات سريعة للصحافيين مثل منح الموافقات لزيارة كوريا الشمالية وتأمين المواصلات لهم".

ولم يكن واضحاً كيفية انتقال الإعلاميين الكوريين الجنوبيين الى الشمال للحاق بزملائهم، لكن الثلاثاء تحدث الناطق باسم وزير التوحيد عن إمكان تخصيص رحلة مباشرة إلى كوريا الشمالية في خطوة نادرة.

فشبه الجزيرة الكورية منقسمة منذ انتهاء الحرب الكورية عام 1953 ولا توجد رحلات جوية بين الشطرين.

واعتبرت كوريا الشمالية تدمير الموقع بادرة حسن نية قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في 12 يونيو في سنغافورة.

والأسبوع الماضي هددت كوريا الشمالية بالانسحاب من القمة إن استمرت الولايات المتحدة بالضغط عليها لنزع سلاحها النووي قبل التفاوض.

كما ألقى ترامب الثلاثاء بظلال من الشك على القمة حين أعلن بعد لقائه رئيس كوريا الجنوبية مون جاي ان، أن القمة المرتقبة التي تجمعه بالزعيم الكوري الشمالي قد لا تعقد الشهر المقبل وفق ما هو مقرر.