الإمارات ترحب بجهود السعودية لدعم الأمن والاستقرار في اليمن

رحبت الإمارات العربية المتحدة بالجهود الأخوية التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وثمّنت دورها في خدمة مصالح الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته المشروعة نحو الاستقرار والازدهار. وأكدت دولة الإمارات التزامها بدعم كل ما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في اليمن، بما ينعكس إيجاباً على أمن المنطقة وازدهارها.

ورحبت الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق، بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة العُمانية مسقط، بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، والذي يمثل خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزز الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار في اليمن والمنطقة.

وثمّنت وزارة الخارجية، في بيان لها، الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان الشقيقة في استضافة وتيسير المفاوضات، وتعاون المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب الدور المهم الذي اضطلع به مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدة أن هذا الاتفاق الإنساني يشكل خطوة نحو بناء الثقة وتهيئة الظروف لإحلال السلام.

وأكدت الوزارة دعم دولة الإمارات الراسخ لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة ويضع حداً للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق، وبما يلبي تطلعاته المشروعة نحو الأمن والاستقرار والتنمية.