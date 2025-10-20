الأمم المتحدة تؤكد إطلاق سراح موظفيها الـ 20 المحتجزين في صنعاء

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم ، إطلاق سراح جميع موظفيها الذين احتجزهم الحوثيون داخل مجمعها في صنعاء منذ 18 أكتوبر، ويشمل ذلك 15 موظفاً دولياً و5 موظفين يمنيين.

وفي تحديث رسمي، أكد فريق الأمم المتحدة في اليمن أن الموظفين المفرج عنهم باتوا أحراراً في التنقل داخل المجمع، وأن الحوثيين قد غادروا الموقع.

ورغم هذا التطور، شددت الأمم المتحدة على أن جماعة الحوثي لا تزال تحتجز تعسفا العشرات من موظفيها وموظفي منظمات دولية أخرى في مناطق سيطرتها منذ عام 2021، مؤكدة أن الجهود الدبلوماسية متواصلة لضمان الإفراج الكامل عن جميع العاملين الإنسانيين.