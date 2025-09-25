غارات إسرائيلية على مواقع للحوثيين في صنعاء

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم "الخميس"، 13 غارة جوية على مواقع تابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، استهدفت مقرات أمنية واستخباراتية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "وجهنا ضربة قاصمة للعديد من الأهداف التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، في إطار عملية "لحزمة العابرة".

وأضاف: "هاجمت طائرات سلاح الجو عدة معسكرات عسكرية، منها معسكر لهيئة الأركان العامة الحوثية، ما أدى إلى مقتل العشرات من عناصرها الإرهابيين، وتدمير طائرات مسيرة ومخازن أسلحة. كما وعدت الثلاثاء، من يُسيء إلينا سيُساء إليه سبعة أضعاف".

وذكرت مصادر إعلامية أن الجيش الإسرائيلي استهدف "13 هدفاً حوثياً في العاصمة صنعاء".

جاءت الغارات تزامناً مع كلمة لزعيم الحوثيين ، فيما لم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة حول حجم الخسائر.

وتأتي هذه الضربات بعد يوم واحد من استهداف مسيّرة حوثية مدينة إيلات الساحلية، ما أدى إلى إصابة أكثر من 22 شخصاً.