غارات إسرائيلية أمريكية على مواقع الحوثيين

شنت إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية على مواقع الحوثيين في اليمن، بعد يوم من سقوط صاروخ في مطار بن غوريون.

وقالت الميليشيا إن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا غارات على ميناء الحديدة، بعد ساعات من تقارير عن سلسلة غارات أمريكية على صنعاء، غداة تبني الميليشيا إطلاق الصاروخ على بن غوريون.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للميليشيا بأن 6 غارات استهدفت ميناء الحديدة. وأشارت كذلك إلى غارات على مديرية باجل في المحافظة نفسها. وأفادت بأن سلسلة الغارات على العاصمة شملت غارتين استهدفتا شارع الأربعين في صنعاء وأخرى «شارع المطار». وتحدثت عن 16 إصابة في صنعاء.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل الإعلام نفسها بأن 7 غارات أمريكية استهدفت مديرية الحزم في محافظة الجوف شمال شرق صنعاء، قبل أن تعلن عن ثلاث غارات أخرى استهدفت صنعاء.

واكتفى مسؤول إسرائيلي بالقول «نعم»، رداً على سؤال عما إذا كان الجيش الإسرائيلي قد شارك في هذه الضربات. ولاحقاً، أعلنت إسرائيل أنها قصفت بنى تحتية للحوثيين في الحديدة.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، بتوجيه «ضربات» جديدة للحوثيين بعد استهداف مطار بن غوريون والتسبب بإصابة ستة أشخاص وتعطيل حركة الملاحة. كذلك، توعد نتانياهو باستهداف إيران، وقال إن «هجمات الحوثيين مصدرها إيران. إسرائيل سترد على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي في الوقت المناسب والمكان الذي نختاره».