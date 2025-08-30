الحوثيون يؤكدون مقتل رئيس حكومتهم ووزراء في ضربة إسرائيلية

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، رسمياً اليوم، مقتل رئيس الوزراء التابع لهم أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في غارات إسرائيلية قالت إنها استهدفت ورشة عمل حكومية غربي اليمن يوم الخميس الماضي.

وقالت الجماعة في بيان إن عدداً من الوزراء أصيبوا بجروح متوسطة وخطيرة ويخضعون للعناية الطبية دون أن تحدد عددهم بدقة.

وأكد الحوثيون أنه تم تعيين محمد أحمد مفتاح قائماً بأعمال الحكومة. وأفادت تقارير إعلامية بمقتل وزير الإعلام لدى الحوثيين هاشم أحمد شرف الدين، ووزير التربية والتعليم حسن عبدالله يحيى الصعدي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة.

كما ترددت أنباء عن مقتل وزير الخارجية في جماعة الحوثي، ووزير العدل، ووزير الشباب والرياضة، ووزير الكهرباء والطاقة، ونائب وزير الداخلية، بالإضافة إلى مدير مكتب الرئاسة.