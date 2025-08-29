سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مواقع الحوثي في صنعاء

شنت إسرائيل سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع متفرقة للحوثيين في صنعاء، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن، بعد أن دوت صفارات الإنذار غداة اعتراض صاروخ أطلق من اليمن أيضاً.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة دقيقة استهدفت هدفاً عسكرياً حوثياً في صنعاء، وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان لمكتبه: «كما حذّرنا الحوثيين.. من يمد يده على إسرائيل تُقطع يده».

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الهجوم «استثنائي وذو أهمية». وأشارت إلى أن الجيش حاول استهداف قيادات بارزة في الحوثيين كانوا في الموقع.

وأضافت أن «عمليات الاغتيال خطط لها بداية الأسبوع». وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن الهجوم استهدف عدداً كبيراً من كبار مسؤولي الحوثي كانوا في مواقع عدة، وكان الفارق بين الغارات دقائق عدة. ونقل صحافي بالقناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله إن الهجوم استهدف شخصيات سياسية حوثية.

وأكد المكتب الإعلامي للحوثيين شن الطائرات الإسرائيلية ضربات جوية على صنعاء، لكن الحوثيين نفوا استهداف أي قيادات.

وتأتي الضربة الإسرائيلية بعد ساعات من اعتراض الجيش الإسرائيلي مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه إسرائيل، وهي الثالثة التي يتم إطلاقها من اليمن باتجاه إسرائيل خلال الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان عسكري: «عقب دوي صفارات الإنذار..اعترض سلاح الجو الإسرائيلي بنجاح طائرة من دون طيار أُطلقت من اليمن».