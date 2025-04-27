إسرائيل تعترض صاروخاً حوثياً ومسيرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه اعترض صاروخاً تبنى الحوثيون في اليمن إطلاقه، قبل دخوله أراضي إسرائيل ومسيرة آتية من الجهة الشرقية لإسرائيل. وقال الجيش في بيان: «إثر انطلاق صافرات الإنذار قبل قليل في مناطق عدة في إسرائيل، اعتُرض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية».

بعيد ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل، اعتراض مسيرة متجهة نحو الأراضي الإسرائيلية من الجهة الشرقية. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ الذي تم اعتراضه خلال الليل، هو الصاروخ الثاني والعشرون، الذي يطلقه الحوثيون منذ استئناف هجماتهم.

وتتعرض مناطق الحوثيين في اليمن لغارات شبه يومية يحملون الولايات المتحدة مسؤوليتها منذ أعلنت واشنطن في 15 مارس إطلاق عملية عسكرية ضدهم لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأسفرت الضربات الأمريكية عن مقتل العشرات. وتقول واشنطن إنها تهدف للتصدي لتهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر.

يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، الأسبوع الماضي، شن غارة جوية على ميناء رأس عيسى للوقود الذي يسيطر عليه الحوثيون، موضحة أنه كان بمثابة نقطة ضخ للوقود الذي استخدمه الحوثيون في هجماتهم على الشحن التجاري.

ومنذ بدء العملية الجوية، لم يقدم الجيش الأمريكي سوى القليل من التفاصيل حول حملة الضربات ضد الحوثيين التي وصفتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها أكبر بكثير من أي شيء تم تنفيذه خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. كما أكدت إدارة ترامب أن هدف الحملة هو دفع الحوثيين إلى وقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.