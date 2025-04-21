قتيلان و11 إصابة بغارات أمريكية على صنعاء

قتل شخصان وأصيب 11 بجروح، مساء السبت، في غارات استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومحيطها، على ما أفاد إعلام تابع لميليشيا الحوثي الذين نسبوها إلى القوات الأمريكية.

والجمعة، أعلن الحوثيون مقتل 80 شخصاً وإصابة 150 آخرين في ضربات ليلية نفذتها مقاتلات أمريكية واستهدفت ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة (غرب البلاد).

وأعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، أمس، نقلاً عن وزارة الصحة التي يديرها المتمردون سقوط قتيلين و11 جريحاً حصيلة القصف الأمريكي على صنعاء العاصمة والمحافظة.

وتفقد سكان في صنعاء خلال النهار الأضرار التي طاولت مناطق في المدينة، ولاحظوا حفرة كبيرة وسط مقبرة.

وبالإضافة للغارات على صنعاء، سجلت غارات جوية أخرى في محافظتي مأرب وعمران.

وهجوم ليل الخميس الجمعة هو الأقوى في الحملة الجوية المكثفة التي أطلقتها واشنطن قبل شهر.

تتعرض مناطق الحوثيين في اليمن لغارات شبه يومية يحملون الولايات المتحدة مسؤوليتها، منذ أعلنت واشنطن في 15 مارس إطلاق عملية عسكرية ضد الميليشيا لوقف هجماتها على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ إسرائيل وضدّ حركة الملاحة في البحر الأحمر، ما أجبر العديد من الشركات على اللجوء إلى طرق بديلة مكلفة حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.

وأطلقت واشنطن حملتها الجوية في يناير 2024 لكنها تكثّفت بشدة في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب، إذ بدأت بغارات قتلت 53 شخصاً في 15 مارس.