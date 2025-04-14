الحكومة اليمنية مستعدة لفتح 3 طرقات في الحديدة

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أمس، استعدادها فتح 3 طرقات في محافظة الحديدة غربي البلاد، داعية ميليشيا الحوثي إلى خطوة مماثلة. وأفاد بيان صادر عن إعلام السلطة المحلية التابع للحكومة بالحديدة، بأنه «تم عقد اجتماع موسع في مديرية حيس جنوب المحافظة مع نائب رئيس بعثة أونمها لدعم اتفاق الحديدة ماري ياماشيتا، والوفد المرافق لها».

وتناول الاجتماع «الأوضاع الإنسانية والميدانية في ظل التصعيد الحوثي المستمر نحو القرى والمناطق الآهلة بالسكان في حيس والخوخة والحيمة بالتحيتا».

كما ناقش الاجتماع «استمرار اعتداءات الحوثيين على الملاحة الدولية وعدم التزامهم بالاتفاقيات والهدنة الأممية».

وفي الاجتماع، قال وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي إن «ميليشيا الحوثي كثفت من تصعيدها مؤخراً، محولة مدينة الحديدة إلى ساحة للصراع الدولي، ما يزيد من معاناة المدنيين وسط صمت أممي مطبق».

وأضاف أن «الميليشيا الحوثية تستمر في ارتكاب الجرائم ومواصلة زراعة الألغام في مناطق سيطرتها، فضلاً عن تعنتها الواضح ورفضها تنفيذ أي بنود من اتفاقية الهدنة الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بفتح الطرقات».

وأعلن خلال الاجتماع «استعداد السلطة المحلية لفتح 3 طرقات لتخفيف معاناة المواطنين وتسهيل تنقلاتهم، وهي طرق: «حيس - الجراحي»، «حيس - المرير»، و«الخوخة - الفازة»، داعية بعثة أونمها إلى الضغط على الحوثيين وإلزامهم بفتح الطرقات كجزء من الجوانب الإنسانية»، حسب البيان.

وتنقسم محافظة الحديدة جغرافياً بين سيطرة الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي. وما زالت العديد الطرق مغلقة في عدة محافظات يمنية، ما تسبب في إعاقة مرور السكان وخلق معاناة إنسانية.