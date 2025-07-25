هجوم بإطلاق نار على سفينة في البحر الأحمر قرب اليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس، إن مسلحين على متن قارب خشبي أطلقوا النار على ناقلة ترفع علم جزر القمر في البحر الأحمر بالقرب من اليمن، وإن خفر السواحل اليمني احتجز الناقلة.

وأوضح مسؤول عن الأمن البحري في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن خفر السواحل أفرج عن الناقلة بعد احتجازها للاشتباه بها بعد أن ساور القوات البحرية القلق بسبب تعطل نظام التتبع (إيه.آي.إس) الخاص بها ولأن الناقلة كانت تبحر شمالاً من القرن الأفريقي.

وذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن السفينة أبلغت عن تلقيها تعليمات بالتوجه إلى المخا. ولم توضح الشركة من أصدر هذه التعليمات.

ونصحت الشركة السفن بعدم المرور في اتجاه شرق جزر حنيش على بعد 30 ميلاً بحرياً شمال غرب مدينة المخا اليمنية على ساحل البحر الأحمر، والابتعاد لمسافة آمنة عن نشاط القوارب الصغيرة.ودأبت ميليشيا الحوثي على مهاجمة سفن في البحر الأحمر منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023.

وردت إسرائيل بشن هجمات على الحوثيين، الذين يسيطرون على أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في اليمن، ومن بينها ميناء الحديدة المهم. وقد أعلنت أنها تحضر لهجوم كبير على مواقعهم.

إلى ذلك، قال وزير الشحن البحري اليوناني فاسيليس كيكيلياس أمس، إن أثينا ستنشر سفينة إنقاذ في البحر الأحمر للمساعدة في مواجهة الحوادث البحرية وحماية البحارة والشحن العالمي، وذلك في أعقاب تعرض سفينتين يونانيتين لهجمات من جماعة الحوثي اليمنية هذا الشهر.

وغرقت سفينتا شحن ترفعان علم ليبيريا وتديرهما اليونان، وهما (ماجيك سيز) و(إترنيتي سي) قبالة اليمن بعد هجمات متكررة من قبل الميليشيا.

وجاءت الهجمات التي استهدفت السفينتين في استئناف للهجمات على الشحن البحري من قبل الحوثيين، بعد هجمات على أكثر من 100 سفينة في الفترة من نوفمبر 2023 إلى ديسمبر 2024.

وقال الوزير كيكيلياس إن سفينة الإنقاذ، التي عرّفها باسم (جيانت) وقدمتها الرابطة اليونانية لمالكي زوارق القطر «ستدعم وتحمي وتساعد السفن المملوكة لليونان والبحارة اليونانيين».

وكانت سفينة عابرة أنقذت جميع أفراد طاقم سفينة ماجيك سيز. واضطر طاقم إترنيتي سي للتخلي عن السفينة. وقالت مصادر أمنية بحرية إن مهمة خاصة القيادة أنقذت 10 من أفراد الطاقم، لكن يُخشى أن يكون خمسة آخرون قد لقوا حتفهم، ويُعتقد أن الحوثيين يحتجزون 10 آخرين من أفراد الطاقم.

وقالت وزارة النقل البحري إن السفينة (جيانت) يقودها طاقم متخصص مكون من 14 بحاراً يونانياً، ولديها أربعة محركات بقوة 16 ألف حصان، ويمكنها الإبحار في أسوأ الظروف الجوية.

كما يمكن للسفينة المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، وتتسع لأربعين شخصاً، وتساعد في مكافحة التلوث البحري، ولديها القدرة على مكافحة الحرائق أيضاً.