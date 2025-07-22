إسرائيل تهاجم أهدافاً للحوثيين بميناء الحديدة

هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافاً تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة باليمن، أمس، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش «يواجه بقوة أي محاولة لاستعادة بنية تحتية إرهابية هوجمت في السابق».

وأضاف: «كما أوضحت، مصير اليمن هو مصير طهران، سيدفع الحوثيون ثمناً باهظاً لإطلاقهم الصواريخ باتجاه دولة إسرائيل». وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الميناء الذي هاجمه يُستخدم من بين أمور أخرى، لنقل الأسلحة من إيران والتي يستخدمها الحوثيون بعد ذلك لتنفيذ هجمات على إسرائيل وحلفائها.

وفي وقت سابق من يوليو، أعلنت الميليشيا مسؤوليتها عن هجوم على السفينة اليونانية (إترنيتي سي)، والذي ذكر مسؤولون بالقطاع البحري أنه أودى بحياة أربعة من أصل 25 شخصاً كانوا على متنها.

وأعلنت الولايات المتحدة في مايو عن اتفاق مفاجئ مع الحوثيين، وافقت بموجبه على وقف عمليات القصف مقابل وقف هجماتهم على السفن، لكن الحوثيين قالوا إن الاتفاق لا يشمل إسرائيل. وأمس، أعلن الحوثيون أنهم هاجموا أهدافاً في إسرائيل، بينها مطار بن غوريون، باستخدام خمس طائرات مسيّرة.

‏وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسمهم في بيان، إنهم استهدفوا مطار بن غوريون، وهدفاً عسكرياً آخر في منطقة يافا، وميناء إيلات، ومطار رامون، وهدفاً في منطقة أسدود، وذلك بخمس طائرات مسيّرة.

ويعد ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي من أهم موانئ اليمن ويدخل عبره أغلب السلع والمساعدات القادمة إلى البلاد. وسبق أن تعرض الميناء لتدمير إسرائيلي أكثر من مرة، قبل أن يتم إعادة تأهيله من قبل الجماعة التي تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة جراء الغارات الإسرائيلية.