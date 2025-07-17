قوات يمنية تضبط أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين

قالت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور على موقع إكس، أمس، إن قوات مجموعة يمنية تعرف باسم قوات المقاومة الوطنية، تمكنت من ضبط شحنة أسلحة إيرانية ضخمة، كانت متجهة إلى الحوثيين.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، في منشورها على منصة إكس، أن القوات اليمنية تمكنت من ضبط «أكثر من 750 طناً من الذخائر والعتاد، تضم مئات الصواريخ المتطورة المضادة للسفن، وطائرات ورؤوساً حربية وأجهزة بحث.

بالإضافة إلى مئات المحركات لطائرات مسيرة، ومعدات دفاع جوي، وأنظمة رادار ومعدات اتصالات».من جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إشادته بجهود قوات المقاومة الوطنية، قائلاً:

«نُثني على قوات الحكومة الشرعية اليمنية، التي تواصل اعتراض تدفق الذخائر الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين». وأضاف: «إحباط هذه الشحنة الإيرانية الضخمة، يُظهر أن إيران لا تزال الجهة الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة. إن الحد من التدفق الحر للدعم الإيراني للحوثيين، أمر بالغ الأهمية لأمن واستقرار المنطقة، ولحرية الملاحة».

وكانت قوات المقاومة أعلنت في وقت سابق، ضبط شحنة أخرى على متن قارب، احتوت على قذائف «آر بي جي»، وقناصات، وكمية من الأسلحة الخفيفة المموهة داخل شوالات، في مؤشر على تنوع الأساليب والطرق التي تعتمدها شبكات التهريب الإيرانية.