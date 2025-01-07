المبعوث الأممي إلى اليمن يصل صنعاء

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمس، إلى صنعاء، لعقد مباحثات مع قيادة ميليشيا الحوثي حول تطورات أزمة البلاد.

وأفاد مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي، بأن المبعوث الأممي وصل صنعاء قادماً من العاصمة العمانية مسقط. وأضاف المصدر، مفضلاً عدم ذكر هويته، أنه من المقرر أن يبحث المبعوث الأممي مع قيادة الحوثيين سبل حل أزمة اليمن والإفراج عن الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الميليشيا.

كما يتوقع أن يتم بحث خفض التصعيد مع استمرار هجمات الحوثيين على سفن في البحرين الأحمر والعربي، ومواقع في إسرائيل.

وكان المبعوث الأممي عقد مباحثات الأحد في مسقط مع مسؤولين عمانيين تناولت سبل حل الأزمة اليمنية.

ومنذ نوفمبر 2023، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، ويستهدفون الملاحة الدولية.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبراً مهماً للتجارة الدولية، وبدأتا في يناير 2024 تنفيذ ضربات جوية على مواقع للميليشيا التي ردت باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيا.

وبحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في سلطنة عمان، أمس، ملف البحر الأحمر وأهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر بشكل خاص في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس.

جاء ذلك خلال لقاء عبد العاطي، أمس، مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وفق بيان للوزارة.

وحسب البيان الصادر عن الخارجية المصرية، أكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لاسيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على جبهات عدة.