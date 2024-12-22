إصابة 16 شخصاً في سقوط صاروخ يمني وسط تل أبيب

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس أن صاروخاً أطلق من اليمن أصاب الأراضي الإسرائيلية وسط تل أبيب بعد فشل محاولات اعتراضه، ما أدى إلى إصابة 16 شخصاً بجروح طفيفة وفق خدمات الإسعاف.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة «إكس»: «عقب إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل إنذارات وسط إسرائيل، جرت محاولات اعتراض غير ناجحة»، مضيفاً «التفاصيل لا تزال قيد الفحص».

وهدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بـ «مواصلة التحرك في مواجهة كل من يهددنا مهما كانت المسافة».وأضاف أدرعي، عبر منصة إكس، إن «الحوثي الإرهابي يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين».

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ سقط في بني براك شرقي تل أبيب. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح الخميس أنه شن غارات جوية على «أهداف عسكرية» تابعة للحوثيين في اليمن في هجوم أعقب اعتراضه صاروخاً أطلقته باتجاه إسرائيل.



وقالت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين إن إسرائيل تستعد لهجوم جديد ضد الحوثيين في اليمن.وتوعد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، الخميس، بتنفيذ مزيد من الهجمات على الحوثيين.

وأكد نتانياهو، في مقطع فيديو، أن هذه الضربات تأتي رداً على الهجمات المتكررة التي شنها الحوثيون ضد أهداف مدنية في إسرائيل.