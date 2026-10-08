استهداف حوثي لمطار عدن واشتداد المعارك في تعز

المنظمة الدولية للهجرة: نزوح أكثر من 200 ألف شخص منذ بدء القتال

تصاعدت المواجهات في اليمن على أكثر من جبهة، مع إحباط القوات الحكومية هجوماً حوثياً في مديرية المضاربة ورأس العارة، واستهداف الحوثيين مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في تعز والساحل الغربي، واعتراض صواريخ حوثية أطلقت باتجاه السعودية.

وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات استمرار استهداف جماعة الحوثي المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب استهداف السفن السعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن استمرار هذا الاستهداف يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

في الأثناء أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن القوات الحكومية أحبطت هجوماً للحوثيين على قرى في مديرية المضاربة ورأس العارة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. وقالت المصادر إن مقاتلات سعودية استهدفت مواقع للحوثيين بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

وفي تطور آخر، قالت وزارة النقل اليمنية إن مطار عدن الدولي تعرض فجر أمس لاستهداف بصاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيّرة المفخخة، متهمة جماعة الحوثيين بتنفيذ الهجوم.

وأوضحت الوزارة أن أحد الصاروخين سقط بالقرب من مدرج المطار قبل دقائق من هبوط رحلة للخطوط الجوية اليمنية قادمة من القاهرة، ما دفع السلطات إلى تغيير مسارها نحو جدة، وإخلاء طائرتين كانتا على أرض المطار ونقلهما بعيداً عن منطقة الخطر. وأكدت السلطات عدم تسجيل خسائر بشرية.

وتواصل القوات الحكومية تقدمها ضمن عملية «فجر اليمن»، التي أطلقت بهدف استعادة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. وأعلنت القوات الحكومية إحكام سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي بمحافظة تعز، فيما قالت إنها أحبطت هجوماً للحوثيين في جبهة الصلو، أسفر عن مقتل 12 من عناصر الجماعة وإصابة آخرين.

في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي سيطرتها على مناطق في قدس والصلو جنوب غربي تعز، وسط استمرار المعارك في المحافظة.

وفي السعودية، أعلن التحالف الذي تقوده المملكة اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه شمال الرياض.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن الصاروخ أطلقته الجماعة باتجاه العاصمة، فيما أعلن الحوثيون من جانبهم تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت مطارات ومنشآت عسكرية سعودية، من دون تأكيد سعودي لبعض هذه الاستهدافات.

إنسانياً، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 201 ألف شخص أجبروا على النزوح داخل اليمن بسبب القتال، بينهم نحو 197 ألفاً منذ الأول من سبتمبر.

وحذرت المنظمة من أن وتيرة النزوح مقلقة، في ظل نقص التمويل اللازم للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، بينما يهدد اتساع العمليات العسكرية بزيادة أعداد النازحين وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.