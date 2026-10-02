اليمن.. مقتل 30 حوثياً خلال معارك في تعز

أعلن الجيش اليمني، مقتل 30 عنصراً من جماعة الحوثيين وإصابة عشرات آخرين خلال مواجهات جنوب شرقي محافظة تعز، بالتزامن مع صد هجمات حوثية واسعة في عدة جبهات بالمحافظة.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تصدت لسلسلة هجمات حوثية، كانت مصحوبة بغطاء ناري كثيف، في مديريتي جبل حبشي ومقبنة غربي تعز، إضافة إلى جبهة الأقروض بمديرية المسراخ جنوب شرقي المحافظة.

وأوضح البيان أن عشرات الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح وأسير في مختلف الجبهات، بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب تدمير وإعطاب عتاد عسكري، وفق قوله.

وأضاف أن 30 عنصراً حوثياً على الأقل قتلوا بنيران القوات الحكومية في جبهة الأقروض وحدها، فضلاً عن عشرات الجرحى، مشيراً إلى أن المواجهات استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

وساد هدوء حذر في مدينة تعز بعد ساعات من الاشتباكات.

وقال مصدر عسكري حكومي، إن مسلحي الحوثيين شنوا هجمات عنيفة على جبهات المدينة الشرقية والشمالية، إلا أن قوات الجيش تصدت لهم وأفشلت محاولات التسلل والتقدم عبر تلك الجبهات، ومنعت تحقيق اختراق فيها.

وأضاف المصدر أن الحوثيين استخدموا خلال الهجمات أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وسط تبادل كثيف لإطلاق النار والقصف المدفعي في عدة محاور.

وامتدت المواجهات، وفق مصادر ميدانية، من جبهة جبل هان إلى الدفاع الجوي غرباً، ومن جبهة عصيفرة شمالاً إلى جبهة كلابة شرقاً، فيما استمر تبادل القصف المدفعي لأكثر من ساعتين.

وقال سكان محليون، إن أصوات إطلاق النار والقذائف كانت تسمع في مناطق متفرقة من المدينة خلال ساعات المواجهات، قبل أن يسود هدوء حذر لاحقاً.

كما نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تعز، مشاهد قالوا إنها توثق جانباً من الاشتباكات وأصوات الأعيرة النارية والقذائف.

في سياق متصل، قال محور تعز، إن الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية نفذ 6 غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين جنوب شرقي تعز وفي جبهة حمير بمديرية مقبنة غربي المحافظة، ما أسفر عن خسائر في الأرواح والعتاد.

كما أعلن المركز الإعلامي لمحور تعز، أن الطيران الحربي نفذ غارتين على مواقع للحوثيين في جبهة حمير بمديرية مقبنة غرباً.

وفي سياق التطورات العسكرية في محيط تعز، قال العقيد الركن ماجد النزيلي، الناطق باسم القوات المسلحة، إن القوات الحكومية نفذت 8 عمليات استهداف أسفرت عن تدمير تعزيزات وأسلحة ومعدات عسكرية تابعة للحوثيين، بينها 3 بطاريات مدفعية في جبهة الوازعية، إضافة إلى تدمير منظومة دفاع جوي متنقلة في المخا.

وأضاف النزيلي أن العمليات أسفرت كذلك عن تحييد قيادات وعناصر حوثية في المنصورة ومنطقة باب المندب.