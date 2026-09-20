عشرات القتلى في معارك بين القوات اليمنية والحوثيين

شهدت المعارك بين القوات اليمنية والحوثيين تطورات متلاحقة، إذ أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى من الطرفين في محافظات لحج وتعز، فيما أعلنت المملكة العربية السعودية زوال الخطر عن محافظات ومدن أعلن قبلها بساعات أنها في دائرة التهديد بمسيّرات حوثية.

وقتل 48 شخصاً على الأقل في معارك بجنوب اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين خلال الساعات الماضية، وفق ما أفادت أمس مصادر عسكرية من الجانبين.

وأعلنت مصادر عسكرية حكومية مقتل 17 من عناصرها، فيما أفادت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين بمقتل 31 من مقاتلي الحركة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في المواجهات بين محافظتي لحج وتعز في جنوب البلاد.

وقالت المصادر الحكومية، إن القوات اليمنية تمكنت من استعادة نصف المواقع التي سيطر عليها الحوثيون في الحدود بين محافظتي لحج وتعز، مشيرة إلى اشتداد المعارك في منطقة جبال كهبوب التي يحاول الحوثيون استكمال السيطرة عليها، كما استمرت المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في مناطق غربي محافظة تعز، بالتزامن مع تحركات عسكرية وغارات جوية على مواقع للجماعة في محافظتي مأرب والجوف.

وقال مصدر عسكري حكومي، إن المواجهات مستمرة بشكل عنيف في منطقة الكدحة ومديرية الوازعية غربي تعز، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تصدت لهجمات شنتها ميليشيات الحوثي في المنطقتين.

وأضاف المصدر أن عشرات الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح خلال المواجهات، دون أن تتوفر حصيلة مستقلة للخسائر، مشيراً إلى أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات مسلحة كبيرة محاولين التقدم في عدد من المواقع، إلا أن القوات الحكومية تمكنت من صد الهجمات.

وفي محافظة الجوف، أعلنت قوات درع الوطن إسقاط طائرة مسيّرة حوثية من نوع رجوم في إحدى جبهات المحافظة، التي تشهد تصعيداً عسكرياً بين الجانبين.

وفي محافظة مأرب، أفاد إعلام الجيش اليمني بأن الطيران الحربي استهدف تجمعات وآليات تابعة للحوثيين في معسكري أم ريش وعقبة ملعاء جنوبي المحافظة، دون الكشف عن حجم الخسائر الناجمة عن الغارات.

في الأثناء، كشف الدفاع المدني السعودي عن زوال الخطر في محافظات ومدن سعودية بعد إطلاق صافرات الإنذار المبكر لحالات الطوارئ في مدن: الرياض، والخرج، وخميس مشيط، وجدة، والطائف، وينبع، والعلا وجازان، وفرسان، وأبها.

وشدد الدفاع المدني السعودي في بيان له على ضرورة تجنب تداول الشائعات والمقاطع المجهولة، مؤكداً أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسية.

وأرسل الدفاع المدني السعودي إشعارات عبر الهواتف المحمولة خلال الليل للتحذير من خطر محتمل في الرياض ومدينة ‌الخرج شرقي العاصمة، قبل أن يعلن صباح أمس زوال الخطر.