مأرب في «عين» الحرب وتحذير من كارثة إنسانية

كشفت مصادر عسكرية يمنية عن إرسال ميليشيا الحوثي آلاف المقاتلين إلى مأرب، ضمن استعداداتهم لاقتحامها.

وأكدت المصادر أن «عناصر الحوثيين الذين شاركوا باقتحام الساحل الغربي، يجري نقلهم إلى مأرب».

وبينما يحشد الحوثيون قواتهم في 3 جبهات، ويسعون للسيطرة على مرتفعات جبال كهبوب الاستراتيجية المطلة على باب المندب، تتأهب القوات الحكومية للتصدي لأي هجوم حوثي على مأرب، كما تتواصل المعارك المحتدمة التي تركزت في الساعات الأخيرة بجبهات تعز ولحج، بالتزامن مع عشرات الغارات على مواقع للحوثيين، بينما حذرت الأمم المتحدة من استمرار تدهور الوضع الإنساني جراء تصاعد القتال، وقالت إن 112 ألفاً على الأقل نزحوا داخلياً ​خلال أسبوعين، وفر 3 آلاف بحراً إلى جيبوتي.