ترامب: الحوثيون طلبوا منا عدم التدخل

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الحوثيين طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل في النزاع في اليمن. وأضاف ترامب خلال زيارة لإيرلندا: لقد أجرينا نقاشات.. اتصل بنا الحوثيون، وهم لا يريدون قتالنا.. لا يريدوننا أن نهاجمهم.. كل شيء سيسير على ما يرام وبشكل رائع في المنطقة.

وفي شأن آخر، أفادت القوات اليمنية بأنها دمرت معدات عسكرية وقضت على مقاتلين حوثيين في ضربات على مدينة المخا الساحلية. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية سبأ عن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية قوله: «إن القوات المسلحة قضت على تجمعات كبيرة من عناصر ميليشيات الحوثي قرب ميناء المخا، إضافة إلى تدمير عربات عسكرية وأسلحة».

وأضاف: «قضت القوات المسلحة على تجمعات لعربات وعناصر ميليشيات الحوثي على خط المخا - ذو باب على بعد 11 كيلومتراً من مدينة المخا». إلى ذلك، ذكرت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 76 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ يوليو، مشيرة إلى أن وتيرة النزوح تسارعت مع احتدام القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية.

وحذّرت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان، من أزمة نزوح تتفاقم بوتيرة سريعة في اليمن وتتطور ساعة تلو أخرى، مضيفة أن ما لا يقل عن 76 ألف شخص فروا من منازلهم منذ يوليو. وأوضحت أن ربع هؤلاء نزحوا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت: يمثّل هذا العدد أربعة أضعاف الحصيلة المسجلة الأسبوع الماضي، مع تصاعد حدة القتال، محذرة من أن عائلات بكاملها باتت في حالة نزوح، وغالباً ما تغادر منازلها ليلاً من دون أن تجد مكاناً آمناً تلجأ إليه.

وقال ناطق باسم المنظمة إن أكثر من 70 ألف نازح فرّوا من منازلهم منذ بداية سبتمبر الجاري. ووفق المنظمة، فإن موجات النزوح تركزت في مناطق الساحل الغربي ومحافظة تعز التي كانت الأكثر تضرراً، حيث نزح نحو 8300 أسرة، أي ما يقارب 50 ألف شخص، من مديريات المحافظة.