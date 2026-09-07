اليمن.. هجوم لاستعادة الكدحة من قبضة الحوثيين

قال مصدر عسكري، إن القوات الحكومية تخوض هجوماً معاكساً لاستعادة منطقة الكدحة غربي محافظة تعز، مشيراً إلى أن القوات تمكنت من استعادة نقطة الشراجة وعدد من المواقع في المنطقة.

وأضاف المصدر أن مواجهات عنيفة تدور في جبهة الكدحة، مع استمرار القتال في عدد من المواقع المحيطة بها.

وأوضح أن تعزيزات عسكرية من مدينة المخا، تابعة للمقاومة الوطنية وقوات درع الوطن، وصلت إلى جبهة الكدحة، في إطار إسناد القوات الحكومية في المعارك الدائرة هناك. وأشار المصدر إلى أن القوات الحكومية

تمكنت من استعادة نقطة الشراجة، فيما تواصل عملياتها لاستعادة بقية المواقع التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في الكدحة.

وفي مديرية جبل حبشي، أفاد المصدر بأن ترتيبات وتحضيرات تجري في منطقتي بني بكاري والأشروح لشن عملية عسكرية معاكسة لاستعادة مواقع تقول القوات الحكومية إن الحوثيين سيطروا عليها خلال المواجهات الأخيرة.

إلى ذلك ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين إلى أكثر من 140 عنصراً، وفق ما أفادت مصادر.

وأفاد مصدران عسكريان من القوات الحكومية بأن 84 من عناصرها قتلوا خلال هذه المعارك. من جهتها، أفادت أربعة مصادر من جهة الحوثيين بمقتل 57 منهم خلال الفترة ذاتها.

واندلعت المعارك، مع شن الحوثيين هجوماً برياً تزامن مع قصف بالصواريخ والمسيّرات لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب.