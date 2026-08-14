قتلى وجرحى بقصف حوثي على معسكر شرقي اليمن

أعلنت القوات البحرية وخفر السواحل اليمنية تدمير ثلاثة زوارق تابعة للحوثيين، قالت إنها كانت محملة بالمتفجرات ومجهزة لتنفيذ هجمات في المياه الإقليمية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر في القوات البحرية قوله إن أحد الزوارق كان يحمل معدات مخصصة لإطلاق الطائرات المسيّرة، وإن القوات دمرته بصاروخ، ما أسفر عن مقتل خمسة من عناصر الحوثيين كانوا على متنه.

وأضاف المصدر أن زورقين آخرين توجها تباعاً إلى موقع الزورق المستهدف في محاولة لإنقاذ العناصر الموجودة عليه، قبل استهدافهما وتدميرهما، ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين. وأكد أن الزوارق الثلاثة كانت مفخخة ومجهزة لتنفيذ عمليات في البحر الأحمر، فيما استُخدم أحدها لإدارة عمليات الطائرات المسيّرة.

وفي تطور متزامن، أفاد مصدر عسكري يمني، أمس، بمقتل جنديين وإصابة نحو 15 آخرين، بقصف حوثي استهدف معسكراً لقوات درع الوطن في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

قصف

وقال المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن «ميليشيا الحوثي قصفت معسكر الفرقة الثالثة لقوات درع الوطن في منطقة العبر بمحافظة حضرموت بعدد من الطائرات المسيرة المفخخة».

وقال المصدر إن «المعلومات الأولية تشير إلى سقوط قتيلين وإصابة قرابة 15 جندياً جراء القصف».

وسبق أن تعرضت قوات درع الوطن لهجمات حوثية، إضافة إلى هجمات نفذها مسلحون مجهولون خلال الفترة الأخيرة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.