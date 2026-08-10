اليمن.. هجمات حوثية دامية وانفجارات في المخا

قتل 7 أشخاص، 4 منهم على الأقل من القوات الحكومية اليمنية، وأصيب نحو 20، إثر هجمات للحوثيين على ميناء مدينة المخا ومدينة الخوخة غربي اليمن، أسفرت كذلك عن خسائر مادية، وفق مصادر يمنية ووسائل إعلام حكومية.

وكثفت جماعة الحوثي هجماتها، أمس، على مواقع ومنشآت تابعة للحكومة اليمنية، في تصعيد مستمر منذ أيام. وقالت مصادر يمنية لـ«سكاي نيوز عربية»، إنّ 6 انفجارات وقعت في ميناء مدينة المخا على ساحل البحر الأحمر غربي اليمن.

وأفادت المصادر بأن الحوثيين استهدفوا ميناء المخا بالصواريخ والمسيرات، في هجوم مكثف طال كذلك مواقع أخرى مجاورة لمدينة المخا. ووفق المصادر، تعاملت الدفاعات الجوية التابعة للقوات الحكومية، مع مسيّرات حوثية انقضاضية مفخخة، فوق ميناء ومطار المخا.

وقال الإعلام التابع للحكومة اليمينة، نقلاً عن مدير ميناء المخا، إن هجمات الحوثيين استهدفت منشآت مدنية في الميناء، وخلفت إصابات بشرية، وخسائر جسيمة في البنية التحتية للميناء.

ووفق وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية، استخدم الحوثيون نحو 20 مسيرة في هجومهم على ميناء المخا. وتبنى الحوثيون هذه الهجمات. على صعيد متصل، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى الانتقال من سياسة احتواء التهديد الحوثي إلى معالجة مصادره وأدواته، محذراً من خطورة استمرار امتلاك الجماعة قدرات صاروخية وطائرات مسيرة وتهديدها المنشآت الحيوية والممرات البحرية.

وقال العليمي، إن التصعيد الأخير، بما في ذلك استهداف ميناء المخا يؤكد أن الميليشيا تمضي في حرب ممنهجة تستهدف مقدرات الشعب اليمني وشرايين حياته ومنافذه الاقتصادية.

وأضاف أن استهداف ميناء المخا، إلى جانب الاعتداءات الأخيرة على مواقع القوات المسلحة ومخيمات النازحين والأعيان المدنية ومحاولات استهداف السفن والمنشآت الوطنية، يؤكد مجدداً خطورة بقاء قدرات الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة النوعية خارج سلطة الدولة.