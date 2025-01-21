10 قتلى بحريق فندق في تركيا

اندلع حريق في فندق في منتجع تركي شهير للتزلج الثلاثاء في محافظة بولو في الأناضول، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 32 بجروح، بحسب ما أعلن وزير الداخلية.

وأفاد الوزير علي يرلي كايا على منصة "إكس" بأن الحريق اندلع في الفندق المكون من 12 طابقا والواقع في منتجع كارتالكايا للتزلج عند الساعة 3,27 صباحا (00,27 ت غ).

يقع فندق "غراند كارتال" حيث اندلع الحريق في أعلى جبل. وانتشر الحريق الذي يعتقد بأنه شب في المطعم حوالى منتصف الليل بشكل سريع في أنحاء الفندق.

وأفاد يرلي كايا بأن عناصر الإطفاء سارعوا للتدخل. ولم تتضح بعد أسباب اندلاع الحريق.

وأظهرت صور بثها التلفزيون سحب الدخان تتصاعد من فندق عند جبل تغطيه الثلوج.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الفندق كان يستضيف 234 شخصا، إذ كانت نسبة انشغاله ما بين 80 إلى 90 في المئة.