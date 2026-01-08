من الاستقرار إلى انتقال السلطة.. تفاصيل الخطة الأمريكية لفنزويلا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ‌ماركو روبيو أمس الأربعاء أن واشنطن أعدت خطة من ثلاث مراحل لفنزويلا تبدأ بتحقيق الاستقرار في البلاد بعد أن اعتقلت قوات أمريكية الرئيس نيكولاس مادورو يوم السبت، ثم الإشراف على تعافي البلاد، وأخيرا مرحلة انتقال السلطة.

وقال روبيو بعد أن أحاط أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ​بخطة إدارة ترامب بشأن فنزويلا "​لا نريد أن ​يتحول الأمر إلى فوضى".

وأضاف "المرحلة ‌الثانية سنطلق ‌عليها مرحلة التعافي، وهي ضمان حصول الشركات الأمريكية والغربية وغيرها على إمكانية الوصول إلى السوق ​الفنزويلية ​بطريقة عادلة".

واستطرد يقول "في الوقت ذاته، يتعين البدء في عملية مصالحة وطنية داخل فنزويلا، من خلال العفو عن قوى المعارضة وإطلاق سراحها من السجون أو إعادتها إلى البلاد، فضلا عن البدء في إعادة بناء المجتمع المدني. ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة انتقال السلطة".

من جهة أخرى قال الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب في مقابلة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز اليوم الخميس إن "الوقت وحده سيحدد" المدة التي ستبقي فيها الولايات المتحدة على إشرافها على فنزويلا.

وعندما سألته الصحيفة عما إذا كان الأمر سيستغرق ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو أكثر، رد ترامب "سأقول أطول من ذلك بكثير".

وأضاف "سنعيد بناءها بطريقة ​مربحة للغاية.. سنستخدم النفط، وسنستورد ​النفط. سنخفض أسعار ​النفط، وسنقدم الأموال لفنزويلا التي تحتاجها بشدة".

وتابع، ‌وفقا للصحيفة، ‌أن الولايات المتحدة "تتعاون بشكل جيد للغاية" مع حكومة فنزويلا بقيادة ديلسي رودريجيز القائمة بأعمال الرئيس.

وكشف ترامب ​يوم ​الثلاثاء عن خطة لتكرير وبيع ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط العالق في فنزويلا تحت الحصار الأمريكي، في إشارة أخرى إلى أن واشنطن تنسق مع الحكومة الفنزويلية منذ اعتقال الرئيس ‍نيكولاس مادورو في مطلع الأسبوع.

وقال ترامب في إشارة إلى الحكومة الفنزويلية "يقدمون لنا كل ما نراه ضروريا".