مادورو أمام المحكمة: أنا رئيس فنزويلا

مثل الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو اليوم الاثنين أمام محكمة أمريكية للمرة الأولى منذ القبض عليه.

ورفض مادورو، الذي ظهر مرتدياً بدلة السجن الزرقاء، رفقة زوجته، التهم التي وجهتها له المحكمة ظهر اليوم، كما قال إنه لا يزال الرئيس الشرعي لفينزويلا.

ووقف الرئيس الفينزويلي أمام المحكمة في إجراء قانوني مقتضب ولكنه إلزامي، ومن المرجح أن يطلق شرارة معركة قانونية مطولة حول ما إذا كان من الممكن محاكمته داخل الولايات المتحدة.

وقد ارتدى الزوجان سماعات رأس للاستماع إلى مداولات الجلسة باللغة الإنجليزية أثناء ترجمتها فورياً إلى الإسبانية.

كما دفعت زوجة مادورو ببراءتها من التهم الموجهة لها بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأمر القاضي مادورو بالمثول أمام المحكمة في جلسة استماع بتاريخ 17 مارس المقبل.