واشنطن ترفع حظر الطيران فوق الكاريبي بعد العملية العسكرية في فنزويلا

أُجيز لشركات الطيران الأمريكية مجددًا التحليق فوق منطقة البحر الكاريبي، بعد أن مُنعت من ذلك بسبب العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا، وفق ما أعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي ليل السبت.

وكتب دافي على منصة "إكس": "تنتهي القيود الأولية المتعلقة بالمجال الجوي لمنطقة الكاريبي عند منتصف الليل بتوقيت الساحل الشرقي ويمكن معاودة الرحلات".

وكانت هيئة تنظيم الطيران الأمريكية قد حظرت يوم السبت على الشركات المسجلة في الولايات المتحدة الطيران ضمن المجال الجوي للكاريبي بأكمله؛ بسبب المخاطر الأمنية المرتبطة بالنشاط العسكري الجاري.

وشنت القوات المسلحة الأمريكية هجوماً على فنزويلا ليل الجمعة/ السبت وألقت القبض على الرئيس نيكولاس مادورو، الذي نُقل إلى الولايات المتحدة وأودِع السجن.