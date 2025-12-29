ترامب: إعادة إعمار غزة ستبدأ قريباً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملف غزة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك خلال استقباله له في منتجع مارالاغو، مشيراً إلى أن النقاشات ستشمل «خمسة ملفات كبرى».

وأكد ترمب ضرورة «نزع سلاح حماس» من أجل إتمام الاتفاق بشأن غزة «على وجه السرعة»، معرباً عن أمله في الوصول سريعاً إلى المرحلة الثانية من خطة غزة، ومعلناً أن إعادة إعمار القطاع «ستبدأ قريباً». كما شدد على أن بلاده ستبذل «كل ما في استطاعتها لاستعادة رفات آخر رهينة».

وفي الشأن الإقليمي، قال ترمب إنه سيتحدث مع الرئيس التركي حول إمكانية نشر قوات تركية ضمن قوة الاستقرار الدولية في غزة.

كما حذر ترامب من محاولات إيران إعادة بناء قدراتها النووية، قائلاً: «إذا فعلت ذلك فسنقضي عليها»، مضيفاً أنه سمع أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق، واصفاً ذلك بأنه «تصرف أكثر حكمة» من إعادة بناء هذه القدرات.

وعلى الصعيد الدولي، كشف ترمب عن «محادثة جيدة ومثمرة» أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معرباً عن استيائه من الهجوم على أحد مقار إقامة بوتين، قائلاً: «هذا الأمر ليس جيداً».