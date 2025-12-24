واشنطن تتهم الصين بالهيمنة "غير العادلة" على أشباه الموصلات وتؤجل الرسوم لعام 2027

خلص مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى ضرورة معاقبة الصين لاستخدامها أساليب غير عادلة للهيمنة على صناعة أشباه الموصلات، لكنه قرر الانتظار 18 شهراً قبل فرض الرسوم الجمركية، وفق ما أعلنت السلطات الأمريكية يوم الثلاثاء.

وكشف تحقيق أجراه المكتب أن استخدام الصين أساليب غير عادلة "للهيمنة على قطاع صناعة أشباه الموصلات أمر غير معقول، ويثقل كاهل التجارة الأمريكية أو يقيدها؛ وبالتالي فهو أمر يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية"، وفقاً لما ذكرته الوكالة في إشعار عام.

وأوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن مستوى الرسوم الحالية (البالغ صفراً) سيرتفع في 23 يونيو 2027 إلى نسبة "سيُعلن عنها قبل 30 يوماً على الأقل من ذلك التاريخ".

وكان مسؤولو المكتب قد أطلقوا التحقيق في ديسمبر 2024، خلال الأسابيع الأخيرة من رئاسة جو بايدن، ثم قاموا بتمديد المبادرة عقب تولي دونالد ترامب منصبه في يناير.

وأشار التحقيق إلى أن الصين استخدمت "سياسات غير سوقية، عدوانية وشاملة بشكل متزايد" للهيمنة على قطاع صناعة أشباه الموصلات، شملت دعماً حكومياً "ضخماً ومتواصلاً" للجهات الفاعلة الخاصة.

ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأمريكي على استفسار وكالة "فرانس برس" بشأن سبب تحديد الإطار الزمني لفرض التعريفات الجمركية بـ 18 شهراً.