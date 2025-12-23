ترامب يعلن بناء سفينة حربية جديدة تحمل اسمه

أعلن دونالد ترامب الاثنين إطلاق فئة جديدة من السفن الحربية التي ستحمل اسمه، وهي خطوة غير معتادة بالنسبة إلى رئيس في منصبه.

وأكد الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحافي من مقر إقامته في مارالاغو في ولاية فلوريدا أن تلك السفينة ستكون "أكبر سفينة حربية في تاريخ بلادنا، وأكبر سفينة حربية تم بناؤها في تاريخ العالم على الإطلاق".

وعُرضت صور للسفينة المستقبلية في البحر وأثناء العمل عليها على حوامل حول منصة. وقدّر ترامب أن بناء أول سفينتين سيستغرق "حوالى عامين ونصف عام"، مؤكدا أن هذه الفئة الجديدة من السفن ستشمل 10 سفن "في وقت قريب"، وفي نهاية المطاف، من 20 إلى 25 سفينة.

وأوضح أن هذه السفن ستكون مجهزة بمدافع وليزر، وأنها قادرة على حمل أسلحة فرط صوتية ونووية. وقال ترامب إنه يريد المشاركة شخصيا في تصميم السفن الجديدة "لأنني شخص يركز كثيرا على الجماليات".

وأشار إلى أن هذه الفئة الجديدة من السفن صممت كرسالة "للجميع، ليس فقط للصين. نحن على علاقة جيدة جدا مع الصين" التي عززت أسطولها البحري وحدثته.