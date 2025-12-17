يشمل سوريا وفلسطين.. ترامب يوسّع حظر السفر إلى الولايات المتحدة

وسّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء نطاق حظر السفر إلى الولايات المتحدة، مانعا دخول مواطني سبع دول إضافية، بينها سوريا، إضافة إلى حاملي جوازات السلطة الفلسطينية.

وقال البيت الأبيض في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن ترامب "وقّع للتو إعلانا يقيّد ويحدّ على نحو أكبر من دخول الرعايا الأجانب بهدف حماية أمن الولايات المتحدة".

والدول الإضافية المعنية هي بوركينا فاسو والنيجر ومالي وجنوب السودان وسوريا، فيما ستُفرض قيود جزئية أو كاملة على لاوس وسيراليون، وفق الإعلان الرئاسي.كذلك يستهدف التدبير الفلسطينيين من حملة الجوازات الصادرة عن السلطة الفلسطينية.

وسبق أن فرضت إدارة ترامب قيودا شاملة على أكثر من عشرة بلدان. في ما يتّصل بسوريا، يأتي التدبير بعد أيام قليلة على هجوم ضد جنود أميركيين في وسط البلاد.