ترامب: توقيف حاكم كاليفورنيا سيكون "أمراً رائعاً"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيكون "أمراً رائعاً" إذا ما تم توقيف الحاكم الديموقراطي لكاليفورنيا غافين نيوسوم، وذلك في معرض ردّه على سؤال بشأن احتمال حدوث ذلك.

قال نيوسوم في تصريح لشبكة "ام اس ان بي سي" الأحد "هيا، أوقِفوني"، رداً على إعلان كبير مستشاري ترامب لشؤون الهجرة ومهدنس سياسات الطرد الجماعي للمهاجرين المخالفين لأنظمة الإقامة توم هومان نيته لذلك.

ورداً على سؤال طرحه عليه صحافي لدى وصوله إلى البيت الأبيض الإثنين، قال الرئيس الأميركي: "لفعلت ذلك لو كنت توم (هومان)، أعتقد أن ذلك سيكون أمرا رائعا".

وتابع ترامب متحدثا عن نيوسوم "إنه يؤدي عملاً فظيعاً".

ورد نيوسوم بحدة في منشور على إكس جاء فيه: "رئيس الولايات المتحدة دعا للتو إلى توقيف حاكم في منصبه.. هذا خط لا يمكن تجاوزه"، مندداً بما اعتبره "خطوة لا يمكن انكارها نحو الاستبداد".

ومن المتعذر معرفة إن كان الغرض من تصريحات ترامب هو الاستفزاز أم أنها تشير إلى وجود توجّه حقيقي لتوقيف الحاكم.

في الأيام الأخيرة ضاعف ترامب انتقاداته لنيوسوم الذي يعد مرشحاً محتملاً عن الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية للعام 2028، في حين تشهد لوس أنجليس مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين معارضين لسياسات الحكومة في ملف الهجرة.

وأمر ترامب بنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا خلافاً لإرادة حاكمها.

وتتم الاستعانة عادة بالحرس الوطني (وهو جيش احتياطي) لدى وقوع كوارث طبيعية على غرار حرائق لوس أنجليس، وأحياناً في حالات الاضطرابات المدنية، لكن ذلك يقترن إجمالاً بموافقة المسؤولين المحليين.