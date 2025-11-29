ترامب يقلب الطاولة.. عفو رئاسي مرتقب عن رئيس هندوراس المدان بالإتجار بالمخدرات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه بصدد منح عفو للرئيس السابق لهندوراس خوان أورلاندو هيرنانديس الذي حُكم عليه في الولايات المتحدة في العام 2024 بالحبس 45 سنة لإدانته بالاتجار بالمخدرات.

ويأتي إعلان العفو عن هرنانديز الذي ينتمي للحزب الوطني اليميني قبل أيام قليلة من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد في البلد الواقع في أميركا الوسطى.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "سأمنح عفوا كاملا ومطلقا للرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديس الذي، وفق أشخاص كثر أكن لهم احتراما كبيرا، تم التعامل معه بقسوة وإجحاف كبيرين".

وهذا الأسبوع، أعلن الرئيس الجمهوري تأييده لنصري عصفورة، المرشح عن الحزب الوطني في الانتخابات الرئاسية لهندوراس.

وسارع عصفورة الجمعة إلى نفي أي صلات له بالرئيس السابق المسجون، قائلا لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "ليست لدي أي علاقات (مع هيرنانديز). كان رئيسا للجمهورية والحزب ليس مسؤولا عن أفعاله الشخصية".

وتعد هندوراس من أكثر البلدان عنفا في أميركا اللاتينية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عصابات تجارة المخدرات والجريمة المنظمة.