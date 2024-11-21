«إعصار القنبلة».. خسائر ضخمة في شمال غرب أمريكا

اجتاحت عاصفة قوية شمال غرب الولايات المتحدة، مساء أول من أمس، محملة برياح عاتية وأمطار غزيرة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وسقوط الأشجار، ومقتل شخص على الأقل.

وأصدر مركز توقعات الأحوال الجوية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة حتى يوم الجمعة. وتعتبر هذه العاصفة «إعصار القنبلة»، وهو مصطلح يستخدم عندما تشتد قوة الإعصار بسرعة.

وتوفيت امرأة عندما سقطت شجرة كبيرة على مخيم للمشردين، بحسب ما قالته إدارة الإطفاء في ساوث كاونتي عبر منصة أكس.

وقالت إدارة الإطفاء في بيلفو الواقعة على مسافة 16 كيلومتراً إلى شرق سياتل عبر منصة «إكس»: «تتساقط الأشجار في كل أنحاء المدينة وتسقط على المنازل».

وجرى الإبلاغ عن انقطاع الكهرباء عن 450 ألف منزل على الأقل في وقت متأخر من الثلاثاء، على موقع «باورأوتدج دوت يو إس».

ومن غير الواضح ما إذا كانت الأرقام دقيقة. كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 15 ألف شخص في أوريجون ونحو 19 ألف في كاليفورنيا.

وتوقع ريتشارد بان، عالم الأرصاد في مركز التنبؤات الجوية التابع لخدمة الطقس الوطنية، أن يشهد جنوب بورتلاند في ولاية أوريجون إلى شمال منطقة سان فرانسيسكو أمطاراً غزيرة بشكل خاص.

وصدرت تحذيرات في شمال كاليفورنيا، من الفيضانات والرياح العاتية، مع توقع هطول أمطار تصل إلى 20 سنتيمتراً في بعض مناطق خليج سان فرانسيسكو والساحل الشمالي ووادي ساكرامنتو.

وتم إصدار تحذير من عاصفة شتوية في شمال سييرا نيفادا على ارتفاع أكثر من 1066 متراً، حيث من الممكن أن يصل تراكم الثلوج إلى 28 سنتيمتراً خلال يومين.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن سرعة الرياح قد تتجاوز 120 كيلومتراً في الساعة في المناطق الجبلية.

فيما حذر مركز التنبؤ بالطقس من حدوث العديد من الفيضانات المفاجئة وانقطاع الكهرباء وأضرار في الأشجار مع وصول العاصفة إلى أقصى قوتها الساعات المقبلة.