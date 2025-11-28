ترامب: سنبدأ قريباً جداً استهداف مهربي المخدرات الفنزويليين براً

أعلن الرئيس دونالد ترامب الخميس أن الولايات المتحدة ستبدأ "قريبا جدا" استهداف "مهربي المخدرات الفنزويليين" في عمليات "برية" وليس فقط في البحر، ما من شأنه مفاقمة التوترات مع كراكاس التي تقول إن الحملة الأميركية تهدف إلى تغيير النظام.

وفي كلمة ألقاها أمام وحدة تابعة للقوات الجوية الأميركية متمركزة في تكساس، قال ترامب وهو يقرأ من تصريحات معدة مسبقا "في الأسابيع الأخيرة، كنتم تعملون على ردع تجار المخدرات الفنزويليين، وهناك عدد كبير منهم".

ولم يتضح على الفور ما هي العمليات التي كان ترامب يشير إليها على وجه التحديد.

ومنذ سبتمبر، استهدفت القوات الأميركية أكثر من 20 قاربا يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل.

كما نفذت واشنطن عروضا للقوة الجوية في المنطقة في الأسابيع الأخيرة، مع تحليق قاذفات من طراز بي-52 وبي-1بي قرب ساحل فنزويلا.

وفي معرض حديثه عن الجهود الأميركية لوقف تهريب المخدرات، قال ترامب "لقد أوقفنا تقريبا 85% من عمليات التهريب عن طريق البحر".

وأكد الرئيس الأميركي خلال محادثة تلفزيونية مع القوات المسلحة لمناسبة عيد الشكر "على الأغلب لاحظتم أن الناس لم يعودوا يرغبون في نقل المخدرات بحرا، وسنبدأ منعهم من ذلك برا أيضا". وأضاف "الطريق البري أسهل، لكن ذلك سيبدأ قريبا جدا".

وتأتي هذه التصريحات فيما تواصل إدارة ترامب الضغط على فنزويلا، رغم أن الرئيس الأميركي قال في الأيام الأخيرة إنه منفتح على الحوار مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأعلنت واشنطن الاثنين تصنيف كارتل مخدرات فنزويلي منظمة إرهابية أجنبية، في حين سافر كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين إلى المنطقة هذا الأسبوع.

كذلك، أمضى وزير الدفاع بيت هيغسيث وزوجته عطلة عيد الشكر الخميس مع القوات في حاملة الطائرات.