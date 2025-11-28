ترامب يصف الهجوم بالعمل الإرهابي.. والأمم المتحدة تدعو لعدم التضييق على الأفغان

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إطلاق النار على عنصري الحرس الوطني قرب البيت الأبيض بأنه عمل إرهابي، جاء ذلك في كلمة قصيرة مصورة للرئيس الأمريكي عقب الحادث.

وأوضح ترامب، متحدثاً من بالم بيتش بولاية فلوريدا: «أُطلق الرصاص من مسافة قريبة جداً على اثنين من عناصر الحرس الوطني الذين يخدمون في واشنطن العاصمة.

في هجوم وحشي بأسلوب الكمائن، وعلى بعد خطوات قليلة من البيت الأبيض.. كان هذا الاعتداء الشنيع عملاً شريراً ينم عن كراهية، وعملاً إرهابياً.. لقد كان جريمة بحق أمتنا بأكملها، وجريمة ضد الإنسانية».

بالتزامن، تم توقيف مشتبه به في هذه الحادثة الأمنية التي من المرجح أن تؤجج الجدل حول حملة ترامب لمكافحة الجريمة. وبحسب وسائل إعلام أمريكية عدة، فإن المشتبه به مهاجر أفغاني وصل إلى الولايات المتحدة عام 2021.

هجوم على بايدن

وفي السياق ذاته، وجّه ترامب اللوم إلى سلفه جو بايدن، قائلاً «إن المشتبه به نُقل جواً إلى الولايات المتحدة من قبل إدارة بايدن عام 2021.. وتم تمديد وضعه بموجب تشريع وقعه الرئيس بايدن، وهو رئيس كارثي، الأسوأ في تاريخ بلدنا.. كل أجنبي دخل بلادنا من أفغانستان في عهد بايدن يجب إعادة فحصه الآن».

بدوره، عدّ مسؤول في الأمم المتحدة، أنه ينبغي ألّا يكون إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي في واشنطن سبباً لتراجع إدارة ترامب سياستها المتعلقة بالمهاجرين الأفغان.

وقال ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفغانستان، عرفات جمال: «ما يُتهم به هذا الشخص هو جريمة شنيعة، وإذا تبين أن الاتهام صحيح، وهو ما يبدو عليه، فإننا ندينه دون تحفظ». وأعرب المسؤول عن أمله ألا يؤثر ذلك على الأفغان الآخرين من طالبي اللجوء واللاجئين في الولايات المتحدة.

تحقيق فيدرالي

وإثر الحادث، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، إن عنصري الحرس المنتشر بأمر من ترامب لمكافحة الجريمة في ولايات عدة، في حالة حرجة، مشيراً إلى أن الشرطة الفيدرالية الأمريكية تجري تحقيقاً في عمل إرهابي.

وأوضح أن المشتبه به في إطلاق النار عمل في أفغانستان مع قوات شريكة. وأكدت رئيسة بلدية واشنطن، مورييل باوزر، أن إطلاق النار متعمد ونفذه مسلح واحد تم توقيفه.

وقال مسؤول شرطة واشنطن، جيفري كارول، خلال مؤتمر صحفي: وصل مشتبه به إلى زاوية الشارع، وحمل سلاحه، وأطلق النار على أفراد الحرس الوطني خلال قيامهم بدورية، مشيراً إلى مسلح منفرد.

وأضاف أن عناصر آخرين من الحرس الوطني تمكنوا من الإمساك به وتوقيفه. وأفاد صحفي في وكالة الصحافة الفرنسية، كان في مكان الواقعة، بأنه سمع طلقات قوية وشاهد أشخاصاً يركضون. وشهد العشرات من المارة الواقعة التي سادت بعدها مشاهد فوضى.

وبعد وقت قصير من إطلاق النار، انتشر عناصر أمن في المنطقة المحيطة بمحطة مترو فاراغوت ويست، على بعد شارعين من البيت الأبيض. ووقف عناصر مسلحون بالبنادق خلف شريط أصفر في محيط المنطقة، وحلقت مروحية فوق وسط المدينة المزدحم.

وشاهد صحفي من وكالة الصحافة الفرنسية، عناصر طوارئ يركضون نحو محطة المترو مع نقالة بعجلات، قبل أن يغادروا، حاملين مصاباً يرتدي زياً عسكرياً وضعوه في سيارة إسعاف.

وبعد إطلاق النار، أعلن وزير الحرب، بيت هيغسيث، أنه سيتم نشر 500 عنصر إضافي من الحرس الوطني في واشنطن، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2500 جندي.

وقال هيغسيث عند إعلانه القرار: هذا من شأنه أن يعزز تصميمنا على جعل واشنطن مكاناً آمناً. وسعى محققون بقيادة فريق العمل المشترك لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي، للبحث عن أدلة على دوافع المهاجم، في حين وصفه مسؤولون بأنه كمين قبل يوم من عيد الشكر.