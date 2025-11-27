ترامب: إطلاق النار على عنصرَين من الحرس الوطني في واشنطن عمل إرهابي





دان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء عملية إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن واصفا إياها بـ"العمل الإرهابي" وتعهد تعزيز سياساته المناهضة للهجرة بعد تأكيد أن المشتبه به مواطن أفغاني وصل إلى الولايات المتحدة عام 2021.

وفي خطاب مصور، أكد الرئيس الأميركي أن المشتبه به الذي تم توقيفه هو مواطن أتى من أفغانستان إلى الولايات المتحدة في العام 2021.

وقال ترامب من فلوريدا حيث يمضي عيد الشكر "المشتبه به الذي قبض عليه هو أجنبي دخل بلادنا من أفغانستان" وتم "إحضاره إلى هنا من قبل إدارة (جو) بايدن في سبتمبر 2021".

وأضاف أنه سيكون على حكومته الآن "إعادة التدقيق" في جميع الأفراد الذين أتوا إلى الولايات المتحدة من أفغانستان عندما كان سلفه الديموقراطي جو بايدن في منصبه.

وشنّ هجوما عنيفا على الهجرة التي وصفها بأنها "أعظم تهديد للأمن القومي" متّهما سلفه بالسماح لـ"ملايين" الأجانب بدخول الولايات المتحدة.

ووقع إطلاق النار بعد ظهر الأربعاء في قلب العاصمة الأميركية التي ينتشر فيها منذ أغسطس مئات الجنود الاحتياط لإجراء دوريات راجلة بناء على طلب ترامب وخلافا لرأي السلطات الديموقراطية المحلية.

- إطلاق نار "متعمد"

وهذه الحادثة هي الأكثر خطورة التي يتعرض لها عناصر الحرس الوطني منذ أمر ترامب بنشرهم في شوارع العديد من المدن التي يحكمها الديموقراطيون، بعيد بدء ولايته الثانية في يناير.

وقال مسؤول شرطة واشنطن جيفري كارول خلال مؤتمر صحافي، إنه قرابة الساعة 14,15 بعد الظهر بتوقيت واشنطن، "وصل مشتبه به إلى زاوية الشارع، وحمل سلاحه، وأطلق النار على أفراد الحرس الوطني" أثناء قيامهم بدورية مشيرا إلى "مسلح منفرد".

وأضاف أن عناصر آخرين من الحرس الوطني "تمكنوا من الإمساك به وتوقيفه".

وأكدت رئيسة بلدية واشنطن مورييل باوزر في المؤتمر الصحافي نفسه أن إطلاق النار "متعمد" ونفّذه مسلّح واحد تم توقيفه.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل إن العنصرين في "حالة حرجة".

وفي وقت سابق، أعلن حاكم ولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي عن طريق الخطأ وفاة الجنديين المتحدرين من ولايته.

وذكرت شرطة واشنطن أنها "لا علم لها حتى الآن بأي دافع".

واتهم البيت الأبيض المعارضة الديموقراطية بـ"شيطنة" الجنود بانتقاد نشرهم واتهام دونالد ترامب بتجاوز صلاحياته.