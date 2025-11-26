توافق أمريكي أوكراني حول أهم بنود خطة إنهاء الحرب

وقال رستم عمروف، وزير الدفاع السابق الذي يشغل الآن منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، وعضو فريق التفاوض الأوكراني: توصل وفدانا إلى فهم مشترك بشأن البنود الأساسية للاتفاق الذي تم بحثه في جنيف..
نعتمد الآن على دعم شركائنا الأوروبيين في خطواتنا المقبلة.. نتطلع إلى تنظيم زيارة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت مناسب، لاستكمال الخطوات النهائية والتوصل إلى اتفاق مع الرئيس دونالد ترامب.
بعد الاجتماعات في جنيف، نرى آفاقاً عديدة يمكن أن تجعل الطريق إلى السلام حقيقياً.. هناك نتائج ملموسة، ولا يزال أمامنا الكثير من العمل. وقال زيلينسكي إن خطة السلام المقترحة التي تخضع للنقاش الآن مع الولايات المتحدة وأوروبا تضمنت نقاطاً صحيحة، لكن هناك قضايا حساسة سيناقشها مع ترامب.
وأضاف لافروف أن روسيا لن تكون راضية إذا جرى محو نص وروح الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والأمريكي، خلال لقائهما في ألاسكا، من خطة السلام. ولفت لافروف إلى أن الولايات المتحدة لم تسلم روسيا رسمياً حتى الخطة الأصلية المكونة من 28 بنداً.
وأوضحت ليفيت أن مناقشات مثمرة للغاية جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بين فريق الأمن القومي للرئيس والوفد الأوكراني، مشيرة إلى أنه لم يتبق سوى عدد قليل من النقاط التي لا يزال الخلاف قائماً بشأنها.
وأكدت ليفيت أيضاً أن الرئيس يشعر بالإحباط من استمرار الحرب.. ورغم أن ترامب أوقف التمويل الأمريكي للحرب، فإن الولايات المتحدة لا تزال تقدم أو تبيع كميات كبيرة من الأسلحة.. لا يمكننا الاستمرار في ذلك إلى الأبد، والرئيس يريد لهذه الحرب أن تنتهي.
نريد السلام، لكننا لا نريد سلاماً يكون استسلاماً حقيقياً. وذكر أن الأوكرانيين وحدهم هم أصحاب القرار بشأن ما إذا كانوا مستعدين للتنازل عن أراض، مشيراً إلى أن خط الدفاع الأول لأوكرانيا في حالة إحلال السلام مع روسيا سيكون تجديد جيشها، ولا يمكن أن يكون هناك قيود على ذلك.
هجوم ضخم
وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف، تيمور تكاتشينكو، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة على الأقل في منطقة سفياتوتشينسكي. وقبل ذلك أفاد عناصر الإنقاذ بمقتل شخصين أحدهما في مبنى سكني بمنطقة دنيبروفسكي.
وفي روسيا، قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب ثمانية بهجوم أوكراني على مدينة تاغانروغ الساحلية ومنطقة نيكلينوفسكي المجاورة، على شواطئ بحر أزوف في منطقة روستوف، وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي يوري سليووسار على تلغرام.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي تصدت لإحدى أكبر الهجمات الأخيرة التي شنتها الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الليل، واعترضت ودمرت 249 طائرة مسيرة أوكرانية.
اختراق مسير
وأكدت الشرطة في مولدافيا، إخلاء قرية بعد سقوط أجزاء من مسيرة على منزل في منطقة كوهورستي دي جوس في مقاطعة فلوريستي، المتاخمة لأوكرانيا.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الرومانية، إنها المرة الأولى التي تعبر فيها طائرة مسيرة المجال الجوي الوطني من فيلكوفي في أوكرانيا إلى منطقة تشيليا فيتشي في مقاطعة تولتشيا في شرق البلاد
. كما قال نائب رئيس وزراء بولندا، كريستوف جافكوفسكي، إنه يتوقع أن تصعد روسيا من أنشطتها في البلاد، بعد تفجير خط سكة حديد مزدحم يصل إلى أوكرانيا.
حيث اتهمت السلطات موسكو بأنها وراءه. وقال جافكوفسكي إن سكان بولندا والبنية التحتية المهمة معرضان للخطر في ظل تكثيف الكرملين لجهود ردع البولنديين عن دعم أوكرانيا.