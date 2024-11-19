«من الأفضل أن تحزموا أمتعتكم».. ترامب يلمح لاستخدام الجيش لترحيل المهاجرين

كشف الرئيسالأمريكي المنتخب دونالد ترامب "الاثنين"، عن استعداده للاستعانة بالجيشلترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

ومراراً ماانتقد ترامب خلال حملته الانتخابية المهاجرين، واستخدم خطاباً تحريضياً حيال الأجانبالذين قال إنهم "يسممون دماء" الولايات المتحدة.

واكد الرئيسالأمريكي المنتخب الاثنين منشوراً كتبه ناشط محافظ قال فيه إن ترامب، «مستعد لإعلانحالة طوارئ وطنية، وسيستخدم الوسائل العسكرية لعكس غزو حصل في عهد إدارة بايدن من خلالبرنامج ترحيل جماعي».

فإلى جانبالفكرة المنشورة على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، علق ترامب قائلا"صحيح!".

وكانت الهجرةقضية رئيسية في الحملة الانتخابية، ووعد ترامب بترحيل الملايين وتحقيق الاستقرار علىالحدود مع المكسيك بعد عبور أعداد قياسية من المهاجرين بشكل غير قانوني في عهد الرئيسجو بايدن.

وحقق ترامبعودة ساحقة إلى الرئاسة بعد أن هزم في 5 نوفمبر نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.

وأعلن عن تشكيلحكومة تضم متشددين في مجال الهجرة، وعين توم هومان المدير بالوكالة لهيئة الهجرة والجماركخلال ولايته الأولى.

"من الأفضل أن تحزموا أمتعتكم"

وأعلن هومانلأنصاره خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في تموز/يوليو "لدي رسالة إلى ملايينالمهاجرين غير الشرعيين الذين سمح جو بايدن لهم بدخول بلادنا: من الأفضل أن تحزمواأمتعتكم".

وتقدر السلطاتبنحو 11 مليونا الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. ويتوقعأن تؤثر خطة الترحيل بشكل مباشر على حوالي 20 مليون أسرة.

وبينما تسعىالحكومة الأمريكية منذ سنوات لضبط حدودها الجنوبية مع المكسيك، أثار ترامب مخاوف عندمازعم أن هناك "غزوا" من قبل مهاجرين سيغتصبون ويقتلون أمريكيين، على حد قوله.

خلال حملتهالانتخابية، انتقد ترامب مرارا المهاجرين غير الشرعيين واستخدم خطابا تحريضيا حيالالأجانب الذين قال إنهم "يسممون دماء" الولايات المتحدة، وضلل جمهوره بشأنإحصاءات الهجرة وسياساتها.