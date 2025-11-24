بعد حادث جسر بروكلين.."كواوتيموك" المكسيكية تبحر مجدداً احتفالاً بالاستقلال

عادت السفينة الشراعية التي اصطدمت بجسر بروكلين في مدينة نيويورك في شهر مايو الماضي إلى المكسيك يوم الأحد الماضي، وذلك للمشاركة في حفل رسمي، بعد ستة أشهر من الحادث المأساوي الذي أوقع قتيلين وعدداً من الجرحى.

تحطمت الصواري الثلاث لسفينة "كواوتيموك"، البالغ طولها 48,2 مترا متراً، عند اصطدامها بالجسر الشهير في 17 مايو الماضي، بينما كان المارة يستمتعون بأمسية ربيعية لطيفة. وقد تسبب الحادث بمقتل اثنين من البحارة وإصابة حوالي عشرين شخصاً.

أظهر التحقيق الأميركي أن السفينة الشراعية كانت تتراجع للخلف أثناء زيادة سرعتها وقت وقوع الاصطدام.

عادت السفينة إلى المكسيك للمشاركة في احتفال بعنوان "توطيد استقلال المكسيك في البحر". وهي مناسبة تخلد ذكرى استسلام إسبانيا للقوات المكسيكية في حصن سان خوان دي أولوا في فيراكروز عام 1825.

أشادت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم من على منصة السفينة، بالضحيتين اللذين قضيا في الحادثة، وهما طالبان في العشرينات من العمر. وقالت: "ستبقى ذكراهما وتفانيهما محفورتين إلى الأبد في قلوبنا، قلوب الشعب المكسيكي وبلدنا".