ترامب ينتقد أوكرانيا لعدم إظهارها أي امتنان للدعم الأمريكي

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا مجددا بعدم إظهار الامتنان لجهوده في إنهاء الحرب، وقال إن أوروبا تتحمل جزءا من المسؤولية عن استمرار الحرب.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" اليوم الأحد يقول: "قيادة أوكرانيا لم تظهر أي امتنان لجهودنا، ولا تزال أوروبا تواصل شراء النفط من روسيا"، وذلك في وقت انعقاد اجتماعات الوفود الأمريكية والأوكرانية والأوروبية في سويسرا لمناقشة خطة السلام التي قدمها الرئيس الأمريكي.

ولطالما ادعي ترامب، الذي أعلن إنه يمكنه إنهاء الصراع بسرعة عند عودته إلى البيت الأبيض في يناير ، أن كييف لا تُقدر الدعم الأمريكي بالشكل الكافي.

وفي فبراير وبخ ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علنا خلال اجتماع عاصف في البيت الأبيض، وانضم إليه نائبه جيه دي فانس في توبيخ الرئيس الأوكراني في بث تليفزيوني مباشر.

واتهم ترامب أيضا الاتحاد الأوروبي مرارا بتمويل الهجوم الروسي بشكل غير مباشر من خلال مواصلة استيراد النفط الروسي.